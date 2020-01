El Córdoba CF ha celebrado este miércoles su segunda sesión de entrenamiento con la vista puesta ya en el estreno de la segunda vuelta, fijado para el domingo ante el Recreativo Granada (Nuevo Los Cármenes, 18:00). Al igual que en la jornada anterior, Juanto Ortuño, ya oficialmente fuera del equipo, Fernando Román y Víctor Ruiz no han aparecido por la Ciudad Deportiva, como los lesionados Fidel Escobar y Edu Frías, bajas seguras para la visita al filial nazarí.

Tras el entreno, uno de los capitanes, José Manuel Fernández, ha pasado por la sala de prensa, haciendo de primeras un análisis de la primera vuelta recién finalizada: "Sabíamos a lo que veníamos, que no era otra cosa que estar siempre entre los mejores candidatos; se puede mejorar siempre el nivel del equipo, sobre todo el de los primeros partidos, que no fue el esperado, pero en los últimos está bien, comprometido y haciendo buen fútbol. Es la línea a seguir y no veo otro camino que no sea trabajar, trabajar y más trabajar".

El cordobés ha matizado que el equipo está "ahí, agarrado a los puestos de arriba", aunque con un déficit actual de cuatro puntos con la cuarta plaza que son diez respecto al liderato, y se ha lamentado de que "no están fallando y tenemos que seguir persistiendo, porque estoy convencido de que vamos a acabar entre los cuatro primeros y jugar el play off que todos queremos; el equipo está entregado y al final todo lo que pone en el campo dará sus frutos".

El lateral es consciente de que ahora ya en la segunda mitad del campeonato el margen para el error es mínimo y "no queda otra que seguir remando, seguir apretando como venimos haciéndolo porque vamos en una línea ascendente, buena y, como decía la canción, que el ritmo no pare. Es una competición muy larga y se va decidir a finales de mayo, hay que ser constantes, llevar la velocidad de crucero buena y que en mayo nos alegremos de todo lo que hemos hecho desde atrás".

Pero, ¿el Córdoba se contentaría con estar en la pelea por el ascenso o debe aspirar a ser primero? Fernández ha admitido que "el Córdoba tiene que ser ganador siempre, sabemos que hemos venido a ascender, ese es el objetivo y cuanto más arriba estemos, mucho mejor; el equipo lleva buen ritmo, pero nos gustaría estar mucho más arriba".

Sin confianzas ante la visita al colista

El primer paso para crecer pasa por superar el domingo al colista, el Recreativo Granada, un partido que los blanquiverdes afrontan "con mucha ilusión", conscientes del "potencial" de su rival "porque a pesar de los últimos compiten bien y te pueden sorprender". "Tenemos que estar concentrados los 90 minutos para no cometer errores", ha incidido, advirtiendo que "vamos a ganar el partido y afrontarlo como uno más para traernos los tres puntos, que es lo que queremos".

Esta cita aparece como una buena oportunidad para mejorar los números defensivos del CCF, que fuera de casa ha recibido más del doble de tantos que en El Arcángel. "No hay una explicación", ha dicho el jugador, que pese a todo ha admitido que "en casa nos encontramos mucho más cómodos; estamos intentando cambiar poco a poco, pero El Arcángel lo notamos mucho. Lo estamos consiguiendo y poco a poco tenemos que mejorar esa faceta".

Fernández, uno de los cinco apercibidos de sanción, también ha apuntado que "ojalá" no lleguen todas las bajas de una tacada porque "perder a cinco jugadores no sería bueno", y ha descartado que sufra "ansiedad" por haber fallado las últimas claras ocasiones de gol que ha tenido, ante el Marbella y el Recre: "Si tengo ocasiones es porque se están haciendo las cosas bien, ojalá pronto llegue un gol".

Ya por último, el cordobés ha defendido el trabajo de Raúl Agné al frente de un equipo que, si está "bien", puede "hacer daño a cualquiera, porque todo depende de nosotros; el míster pone las armas suficientes para que seamos los protagonistas y llevemos la iniciativa, que para eso entrenamos".