Pese a las dudas en su juego, el Córdoba CF sigue en la pelea por acceder a la Primera RFEF y en el vestuario insisten en que lograrán el objetivo. A ese discurso se unió Manu Farrando, que reconoció la decepción de no haber pasado el corte con los mejores, pero también las ilusiones renovadas de la plantilla para acabar la temporada de la mejor forma posible.

"No meternos entre los tres primeros fue un fracaso, pero ya pasó. Creo que hay que seguir para adelante. Lo más fácil y lo más cobarde sería tirar la toalla, pero no lo vamos a hacer. Tenemos otro objetivo y vamos a por él, y lo vamos a conseguir. Somos conscientes de que no estar entre los tres primeros fue un fracaso, pero no queda otra que seguir", expresó el defensa balear de origen argentino.

Hacia ese objetivo, el conjunto blanquiverde dio el primer paso en Tamaraceite, con una victoria muy sufrida que también analizó el defensa. "No creo que el equipo tenga dos caras. Nos adelantamos pronto y mostramos mejor cara en la primera parte, pero al final el rival no tiene nada que perder y se va para arriba. Están adaptados a su campo y les gusta tener la pelota. Podíamos haber matado el partido y no lo hicimos, pero hay que quedarse con que sumamos los tres puntos, aunque sí que es verdad que tenemos que matar los partidos antes", reconoció Farrando.

Con esa mentalidad de ir sacando los partidos uno a uno, el balear cree que los resultados llegarán mejor que si se piensa a largo plazo. "Estamos convencidos del objetivo y de que lo vamos a lograr. Todo pasa por ganar esta semana aquí en casa para meternos ahí arriba y que ya no nos saque nadie. Pero pensar lejos es un error, vamos a marcarnos objetivos cortitos para alcanzar el objetivo más a largo plazo que tenemos", indicó el jugador.

Farrando tuvo también palabras para la afición, a la que entendió en su decepción por no conseguir el primer objetivo marcado, pero también alabó por su apoyo en El Arcángel. "La gente que viene al campo nos ayuda, el equipo lo nota y queremos devolverle el cariño que nos dan, consiguiendo este objetivo que tenemos, que es meternos en esa nueva liga. Queremos devolverles el apoyo que nos dan", reiteró el defensa.

Manu se refirió también a la Balona, un rival del que le quedó buena impresión tras un amistoso este pasado verano. "Ya en pretemporada me gustó cuando jugamos un partido amistoso contra ellos y la clasificación lo refleja. Será un partido complicado, pero tenemos que salir a hacer nuestro partido, marcar quienes somos desde el inicio y a partir de ahí tener la iniciativa", explicó.

En ese choque, por cierto, Farrando podría pasar del lateral derecho al puesto de central, debido a la ausencia de Djetei, algo a lo que se mostró totalmente dispuesto. "Llegué como central pero hasta el momento estoy participando de lateral, menos en Copa del Rey que lo hice como central, pero ya dije que estoy para lo que el míster crea y me adapto a cualquier posición que sea necesario", aseguró.