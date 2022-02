Adrián Fuentes: "Somos una piña y lo demostramos semana tras semana"

Atento y con las ideas muy claras. Adrián Fuentes (Madrid, 17-07-1996) atiende a el Día en la tribuna de El Arcángel tras un duro entrenamiento en la Ciudad Deportiva. El atacante madrileño, autor de cinco goles en cuatro partidos, está en su mejor momento desde que llegó el pasado verano al Córdoba CF. Suma diez goles y está a dos del pichichi, su compañero Willy Ledesma, pero él vela más por el grupo y lo colectivo que por lo individual. Renovado hasta 2023 por objetivos, sueña con que llegue el ascenso a Primera RFEF, pero siempre "con los pies en el suelo" y yendo "paso a paso".

-¿Cómo se gestiona su fichaje por el Córdoba CF y por qué decide venir?

-Surge en verano cuando yo estaba sin equipo. Era a mediados de julio, casi en el último momento tras llegar un día después de que arranque aquí la pretemporada. Surge así un poco de la nada, pero lo que hace que yo venga aquí es porque jugué con el Murcia, me gustó mucho el estadio y me parece un sitio profesional, un club del estilo del Murcia con mucha historia y con buenas instalaciones. No me lo pienso mucho, sé que tenían buen equipo y era un buen proyecto y no tardé mucho en decidirme para venir.

-¿Ha cumplido con las expectativas en lo que llevamos de temporada?

-Sí, sí, más que de sobra. A estas alturas no me pensaba que estuviéramos en esta situación. Sabía que era un equipo para luchar por el ascenso seguro, pero de esta manera nadie se lo esperaba.

-¿Cómo es el vestuario del Córdoba CF?

-Muy humano, muy humilde y la verdad que muy bueno.

-¿Esa mezcla de gente veterana y joven en la plantilla cree que ha servido de mucho?

-Sí. Todos nos apoyamos en todos. Nosotros los jóvenes buscamos refuerzo en los mayores, en los que tienen más experiencia, los que van marcando los pasos como hay que hacerlos y nos dejamos guiar. Y los mayores se apoyan también en nosotros, al revés supongo y en lo que haga falta. Al final somos una piña y lo estamos demostrando partido a partido en el campo.

-¿Qué importancia tiene Germán Crespo en todo lo que está consiguiendo el equipo?

-La misma que todos. Es el entrenador, el que nos guía y la persona que se encarga de que nosotros funcionemos. Estamos todos en la misma onda, pero su parte es principal para poder gestionar lo que estamos gestionando y él es el cabeza de turco que lo hace todo para que podamos realizar de la manera adecuada.

-Le hemos visto por la izquierda, por el centro, por la derecha y en punta, ¿dónde se encuentra más cómodo?

-Uff [resopla]. Supongo que jugando es lo más cómodo. He tenido que adaptarme este año a la banda derecha y parece ser que la estoy explotando de la mejor manera que estoy pudiéndolo hacer, aunque siempre hay margen de mejora para todo. También es cierto que he tocado la mediapunta, quizás por primera vez este año un poco más, y también me sentía cómodo. De delantero es mi posición natural y no hay nada que objetar. Y en la banda izquierda venía de jugar en el Murcia, y al final tengo esa polivalencia de jugar en todas las posiciones de ataque y me siento cómodo en todas ellas.

-En la derecha ha explotado en este 2022 con cinco goles en cuatro partidos, ¿qué hizo en el parón navideño para llegar de esta manera?

-La verdad que no hice nada. Nada más que salir a correr cuatro veces mal contadas y disfrutar de la familia.

-¿Cómo ve su progresión en lo que va de año? ¿Es el mejor momento de Adrián Fuentes?

-Sí, eso parece. Siempre hay margen de mejora para todo. Se junta que el míster me da confianza, que estoy explotando de cara a portería, que me dejo ayudar por el cuerpo técnico y los compañeros con los consejos que me dan para tratar de explotar más mis cualidades y ponerlas al servicio del equipo. También entra en juego que no tenemos tanta caña entre semana como veníamos teniendo a dos partidos por semana. También lo comentó el míster en ruedas de prensa anteriores, que eso nos iba a dar mucho margen de mejora y a lo mejor me está viniendo bien, o no sé, y es que estoy teniendo suerte este mes. Soy de los que piensan que todo esfuerzo tiene su recompensa.

-Acumula diez goles, a dos de Willy, y por detrás vienen pisando fuerte Casas, De las Cuevas, Simo y Luismi. ¿Tienen piques por ser el máximo goleador?

-No, la verdad es que yo no siento la rivalidad. Y si la hubiera sería sana esa rivalidad. No lo pienso, solo lo hago de cara al equipo. Si puedo aportar con más goles, aportaré. Y si no, será Willy, Casas, Miguel... todos son bienvenidos. Al final somos un equipo y lo que importa es el equipo antes que las cosas individuales.

-¿Cuando llegó a Córdoba se marcó algún objetivo en cuanto a goles?

-No, en cuanto a goles no. Aunque parezca mentira, he sido una persona que siempre he tenido gol, lo que pasa es que el último año y medio, casi dos, he estado entre saliendo de una lesión de rodilla, que me he perdido un año entero, entre que no acababa de jugar y cuando voy a Murcia juego en una posición que no era la mía, y el equipo no funcionaba y he tenido críticas en ese sentido. Yo las acepto, hago autocrítica, es cierto que pude no dar mi nivel, aunque aquí sí lo estoy dando. Cuando vine no me marqué objetivos de goles, simplemente me marqué el objetivo de jugar, de hacerme con el puesto y de jugar donde se me requiera. Al final eso es lo que trato de hacer día tras día y el resto llega solo.

-Ha explotado también sus cualidades y se pudo ver en los goles al Panadería Pulido, al Cádiz B o al Coria, por ejemplo.

-Yo noto que de jugar en banda a hacerlo de delantero mi trabajo es muy diferente. Sí es cierto que normalmente tengo superioridad, pero jugando en banda requiero de un tipo de cosas que no es necesario de delantero, como el estar tanto tiempo con balón. En banda es así, puedo generar más conducciones, romper líneas... pero lo que más me importa es poder jugar y sea en una posición o en otra ayudar al equipo es lo más importante.

-Hablaba Germán Crespo de mini retos una vez que el ascenso parece encarrilado, ¿cómo se ve en el vestuario?

-Lo hemos hablado justo hoy en el campo. De puertas para fuera se habla mucho de Primera RFEF y de que todo está hecho, pero al final es lo que pensamos todos, lo que nos ha dicho el míster y nos ha transmitido es que tenemos que tener la cabeza centrada, seguir dando golpes encima de la mesa, tenemos que ir pensando semana tras semana porque, lo dije yo hace poco en una rueda de prensa, esto es fútbol, tienes dos tropezones, dos baches, se te da la vuelta a la tortilla, no salen los resultados y se convierte en un bucle negativo y puede llegar lo que no queremos que llegue. Entonces tenemos los pies en el suelo, la cabeza firme, fría y tratamos de jugar semana tras semana pensando en el equipo de esa semana.

-Lo que sí es verdad es que se ve una gran superioridad con el resto de rivales.

-Sí, al final nos hemos congeniado muy bien dentro y fuera del campo. El tener competitividad dentro de nosotros hace que mejoremos y que nadie se relaje y eso se transmite en el campo y siempre queremos más, y si podemos marcar en vez de dos goles, meter cuatro, iremos a por los cuatro. En ese sentido, estamos muy contentos todos.

-¿Contento con la renovación por objetivos?

-Sí, al final eso está ahí pero no he pensando en eso. Solo trataba de jugar lo máximo posible y tratar de aportar al equipo lo que fuese. Ahora son goles, pero si fuesen centros, centros, y si son faltas, faltas. Entonces es lo que más me importa e importaba y no quiero dejarme volar, quiero tener los pies en el suelo y ser consciente de que estoy en un equipo serio, humilde y todo lo que sea sumar es bienvenido.

-Se habla mucho de renovaciones y el club trabaja en ese sentido. ¿Le gustaría seguir más años en Córdoba?

-Sí, estoy contento y solo pienso en el presente. Esos temas los lleva mi agente y tampoco me calienta mucho la cabeza. Él solo me dice que esté centrado en el fútbol. Y así me lo transmite. Tampoco pregunto sobre esos temas ahora mismo porque me interesa el presente, es ahora mismo, es lo que estamos haciendo y viviendo y solo pienso en lo de ahora. Ahora mismo estoy contento, estoy a gusto en el club y en la ciudad y eso es lo que me importa.

-¿Han puesto fecha al ascenso o van paso a paso?

-Paso a paso es lo que pensamos nosotros. La gente va diciendo que si final de marzo, principios de abril y otros antes. Nosotros no pensamos en eso, pensamos en ir semana tras semana y tres puntos cada tres puntos y ya llegará cuando tenga que llegar.

-Supongo que ese colchón de 12 puntos con el segundo clasificado debe dar una cierta tranquilidad.

-Sí, eso hace que nosotros respiremos de cara a nosotros mismos. Y eso hace que podamos trabajar con más liberación y mejorar todos los aspectos que se puedan y tratar de hacer nuestro juego cada vez mejor.

-Estuvo en el Istra, en el Alavés, en el Murcia, pero... ¿es en el Córdoba donde se está viendo su mejor versión?

-Te diría que eso lo juzgase la gente. Tuve un año muy parecido a este, fue con el Lorca e hice ventintantos goles. Fue un año parecido, la categoría no era la misma y esto es más serio y más importante. Sé que soy capaz de dar más y trato de trabajar duro, dejándome aconsejar por mis compañeros, con el objetivo de crecer y si es con el Córdoba mejor.

-Le dio igual bajar una categoría y llegar al Córdoba para rescatarlo tras un duro batacazo.

-Lo pasado, pasado está. Fue un palo lo de la temporada pasada. Ahora tratamos de devolver la ilusión a la grada. Nosotros mismos estamos ilusionados con el año que estamos haciendo. Todos estamos en la misma sintonía, estamos generando un gran año, rompiendo récord y estamos jugando a fútbol como debe jugar para tratar de demostrar que el Córdoba tiene que volver a donde se merece.

-¿Se fijan mucho en las estadísticas, en los récords?

-Fijarnos, no nos fijamos. Pero están ahí. Al final lo acabas viendo. Es bonito, pero difícil de mantener. Tiene mérito por nuestra parte y creo que debemos tratar de mantener eso o mejorarlo.

-¿Les da un plus extra el hecho de poder conseguir más hitos?

-Sí, es lo que nos transmite Germán. Siempre quiere más. Todo lo que sea ir a por más, mejor. Cuando antes podamos resolver esto, mejor, pero sin pensar más que en lo que viene cada sábado o domingo, pues lo lograremos.

-¿Qué supuso ganar la Copa Federación?

-Es un título histórico. Es difícil de conseguir y lo conseguimos. Eso se queda en el palmares de todo el mundo y es un recuerdo que va a quedar para la historia.

-¿Qué le pareció la experiencia de Bahréin?

-Bien. Agradecido de poder conocer el país y nos sirvió para no frenar la máquina y seguir entrenando para mejorar.

-Tras mirar al pasado, echemos la vista al futuro: con 14 jornadas por delante, ¿qué metas se pone?

-Tratar de aportar al equipo lo máximo posible y tratar de seguir en la línea que sigo y mejorar.

-Mucha suerte.

-Gracias.