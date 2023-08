Otro contratiempo para el Córdoba CF: Simo, al margen en el entrenamiento antes del último amistoso de pretemporada

La recta final de la pretemporada del Córdoba CF no está progresando todo lo bien que debería. Más allá del triunfo de los de Iván Ania ante el Real Jaén en el Municipal de La victoria (1-2) y de la llegada de Alberto Toril como nuevo delantero blanquiverde, están surgiendo contratiempos en la plantilla que preocupan al técnico asturiano: a su corta plantilla de solo 18 jugadores en el primer equipo se le suma ahora que tres de ellos están lesionados.

El último en entrar en la enfermería cordobesista ha sido Simo, que durante la totalidad del entrenamiento de este viernes en la Ciudad Deportiva previo al choque del sábado ante el Linares en Linarejos (21:00) se ha ejercitado al margen de sus compañeros. Pese a haber completado la semana de trabajo con normalidad y a que en el amistoso ante el Jaén del pasado miércoles el extremo fue titular e incluso vio puerta con un gran gol, a solo una semana del arranque liguero presenta molestias musculares.

Concretamente, el hispanomarroquí tiene una sobrecarga en el isquiotibial que le ha impedido entrenarse con el grupo. Ni siquiera realizó el calentamiento inicial con normalidad y la gran parte del entrenamiento lo siguió apartado y sin ejercitarse. Lo mismo hizo Adilson, que también se ejercitó apartado del grupo porque sigue recuperándose de su esguince en la rodilla izquierda, aunque todo apunta a que estará en perfectas condiciones para el debut liguero del domingo 27 de agosto.

Los dos extremos es más que probable que no estén para el duelo de este sábado ante el Linares por precaución, pese a que el estado físico de ambos no corre peligro. De ahí que Iván Ania deba improvisar un futbolista que cubra la posición por la que compiten ambos jugadores. Y es que ni Simo ni Adilson participaron en una sesión matinal que solo tuvo partidos de once contra once a campo reducido para que los blanquiverdes pusieran en práctica todo tipo de conceptos y estrategias.

Los dos jugadores tocados muscularmente se suman a Christian Delgado, que lleva toda la pretemporada con problemas físicos y en la Ciudad Deportiva volvió a entrenarse al margen, aunque a un nivel más alto que el de Simo y Adilson con carreras intensas y esprines. Pese a ello, tampoco estará ante el Linares y se desconoce si su evolución le permitirá debutar en Primera Federación para el choque ante el Ibiza.

Apartados del equipo estuvieron también Marc Esteban y Álex López, que presenciaron el entrenamiento desde el banquillo de la Ciudad Deportiva. Los dos jugadores del Córdoba B arrastran molestias, la del carrilero zurdo concretamente tiene que ver con el abductor y se someterá a pruebas a finales de la semana que viene, por lo que Iván Ania no podrá contar con él para del debut liguero.

Con la enfermería a este nivel y solo 18 futbolistas en plantilla, Iván Ania sigue muy necesitado de fichajes que completen un equipo que debe competir por el ascenso. La falta de jugadores en un entrenamiento plagado de canteranos fue tal que Eric Ruiz, portero del filial, participó como un atacante más en el partidillo a medio campo (Carlos Marín y Tarrés como porteros). Lo nunca visto en un Córdoba CF que se ejercitará por última vez en pretemporada este sábado (Ciudad Deportiva10:00) antes de viaja a Linares.