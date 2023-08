Alberto Toril: "Desde el primer momento que el Córdoba CF contactó conmigo, no me lo pensé"

El Córdoba CF ya tiene a su esperado delantero en El Arcángel. Alberto Toril, el octavo fichaje de este mercado veraniego y por el que la dirección deportiva blanquiverde ha confiado para completar el exigente puesto del delantero centro, ha sido presentado en la sala de prensa del feudo cordobés junto al consejero-delegado del club, Antonio Fernández Monterrubio, quien ha agradecido al futbolista mallorquín su "claridad y rapidez como buen delantero".

Y es que la directvia del CCF ha dejado bien claro que su fichaje fue gracias a "una decisión rápida" de un Toril que el pasado miércoles ya debutó en el amistoso que acabó con victoria de los de Iván Ania en casa del Jaén (1-2). "Estamos convencidos de que van a aportar muchas cosas al grupo porque es un delantero que va siempre al remate, va a crecer muchiísimo con nosotros durante esta temproada", ha añadido el CEO de la entidad.

Firmado por un año con opción a otra temporada en función de su rendimiento, Raúl Cámara ha presentado a la nueva incorporación como un "delantero de referencia, físicamente fuerte, con una gran capacidad de trabajo, muy competitivo y que destaca por su capacidad de remate sobre todo de cabeza y que en el área se desenvuelve bien". Además, es ideal "tal y como juega el equipo con tanta capacidad de centro y llegada por banda", algo que puede hacer al Córdoba "muy fuerte porque se puede adaptar a las necesidadades del equipo", ha explicado Cámara.

El propio Alberto Toril ha querido "dar las gracias a la dirección deportiva" por la confianza depositada en él para "jugar en este gran club" al que le tiene "mucho aprecio": "Prometo darlo todo en el campo y seguro que saldrán las cosas bien y lo que queremos está más cerca de conseguirlo", ha señalado el delantero, pero sin llegar a hablar del ascenso, pues ha hecho hincapié en que intentarán "conseguir el objetivo" en una "muy dura y con muy buenos equipos" Primera Federación que ya conoce bien de la temporada pasada.

Su llegada al Córdoba CF, de hecho, tiene un significado especial para el mallorquín. El motivo es familiar, pues como ha confirmado el futbolista, tiene "ganas de estar en el CCF" porque su padre y su abuela son de Fernán Núñez: "Siempre he venido a Córdoba y de pequeño he estado en El Arcángel", ha confesado un Toril que no tuvo ningún interés del Murcia, rival que compite también en el Grupo II y en el que estuvo cedido al término d ela pasada campaña con buenos números.

"Desde el primer momento que el Córdoba CF contactó conmigo, no me lo pensé mucho. Mi representante estuvo hablando durante un tiempo con el CCF y le dije que aguantase hasta que el Córdoba supiera bien si me quería o no. En el momento en el que el club se decidió no tuve problema en aceptar la oferta", ha explicado un Toril que tuvo que marcharse del Piast Gliwice polaco porque el entrenador le dijo que no contaba con él para la 2023-2024 pese a que tenía contrato.

A sus 26 años, el mallorquín llega al Córdoba con le idea de "meter goles", aunque ha destacado que "lo importante es ayudar al equipo a ganar el máximo de partidos posibles" porque "así estará más cerca el objetivo personal y colectivo". De hecho, el punta blanquiverde sumó sus primeros minutos en el amistoso ante el Jaén y dejó buenos detalles de lo que puede aporta. Un choque para el que le faltó "un poco de ritmo", pues llevaba "bastante tiempo sin jugar un partido".

"Las sensaciones fueron buenas y ganamos que es de lo que se trata", ha indicado un Toril que tendrá que pelear la posición de delantero centro con Antonio Casas. Sobre la competencia, el malloquín ha comentado que el rambleño "es un gran delantero", pero que en los equipos en los que ha jugado "siempre ha habido competencia" y será "el entrenador quien decida quién juega", pero que "la competencia es sana y necesaria", ha recalcado.

El nuevo fichaje del Córdoba CF ha señalado que incluso se siente bien en un esquema que Iván Ania todavía no ha puesto en práctica como entrenador blanquiverde, que es el de jugar con dos delanteros: "Me siento bien en las dos posiciones. Soy más de estar posicionado entre centrales, dentro del área y con un delantero con más movilidad estoy más cómodo, me adapto bien a los dos sistemas", ha concludio Alberto Toril.