La candidatura de Javier González Calvo estudia impugnar el proceso electoral de la RFEF

La candidatura de Javier González Calvo prevé impugnar el proceso electoral de la RFEF como consecuencia de sus irregularidades. En concreto, ha denunciado que sólo 98 de los 140 asambleístas con derecho a voto mantienen su condición y, por tanto, resulta obligatorio la convocatoria de unas elecciones parciales precisamente para designar a los sustitutos en un plazo no superior a dos meses o ratificar a los que ya no forman parte de este órgano, que representan en torno al 30% de la totalidad.

Tras las consultas realizadas a la asesoría jurídica de la candidatura, el exconsejero delegado del Córdoba CF ha explicado, en primer lugar, que la Comisión Gestora –que ha convocado este miércoles elecciones- ha de dar cumplimiento a la normativa de la que se ha dotado la propia RFEF, con la validación del CSD. A este respecto, ha apuntado que "la Disposición Adicional Única del Reglamento Electoral vigente, aprobado por el CSD, dispone que los miembros de la Asamblea General que hayan perdido la condición para la que fueron elegidos, tienen que ser dados de baja por la RFEF previa observación de un procedimiento previsto a tal efecto". Dicho procedimiento se inicia con la notificación fehaciente a la persona concernida para efectuar las alegaciones o subsanaciones que correspondan, y termina con una resolución de la Comisión Electoral ratificando al asambleísta en su condición, o bien decretando su baja definitiva.

En el caso de que haya bajas de asambleístas, González Calvo ha puntualizado que es "obligatorio que se convoquen elecciones parciales para la designación de sus sustitutos en un plazo no superior a dos meses". Además, ha añadido que "la convocatoria aprobada por la Comisión Gestora de la RFEF en el día de hoy no se pronuncia sobre esta cuestión, y por lo tanto no aclara cuál es la situación de los asambleístas afectados por la pérdida de la condición para la que fueron elegidos, que afecta a nada menos que a un tercio del total de miembros de la Asamblea que debe elegir al presidente que agote su mandato".

En este escenario, se produce, según González Calvo, "una flagrante situación de incertidumbre e indefensión que afecta a todos los candidatos que pretendan postularse a la presidencia, dado que desconocen quiénes son los electores con derecho a voto a los que tienen que dirigir su campaña y propuestas”. De hecho, no se puede asegurar con certeza si son los 140 asambleístas que fueron elegidos para el periodo electoral 2020-2024, o son sólo los 98 asambleístas que mantienen la condición para la que fueron elegidos, o estos van a ser sustituidos por otros antes de las elecciones, cosa que no permitirían los plazos señalados para la celebración de elecciones a presidente. La premura de los cinco días naturales -con fin de semana de por medio- habilitados para la presentación de candidaturas, "agrava más si cabe la situación de indefensión generada, que afecta gravemente al ejercicio del derecho de sufragio activo que corresponde a los potenciales candidatos".

González Calvo ha precisado que a la comisión electoral sólo le quedaría dos opciones. La primera sería ratificar en su condición de asambleístas a todos aquellos miembros que han perdido la condición para la que fueron elegidos, de manera que se confirme su derecho de voto en las elecciones convocadas. La otra posibilidad es activar el procedimiento previsto en el apartado 4 de la D.A. Única del Reglamento Electoral, notificando a todos los asambleístas afectados de su pérdida de condición y apercibimiento de su consecuente baja salvo que se subsane convenientemente tal situación, y procediendo a convocar elecciones parciales para sustituir a todos aquellos que causen baja definitiva. Todo ello, ha señalado el candidato, "previa desconvocatoria de las elecciones a presidente planteadas actualmente".

A juicio del equipo que compone la candidatura de González Calvo, "no cabría la situación de todo punto contraria a la norma, en la que se produzcan unas elecciones a presidente con un tercio de los electores de la Asamblea anulados o dados de baja sin seguir el procedimiento reglamentario". Es por ello por lo que, si se diera esta última situación, "esta candidatura no tendrá más remedio que estudiar las acciones administrativas y judiciales que procedan para la impugnación de la convocatoria y del proceso electoral que se lleve a cabo en su seno".

González Calvo ha denunciado que "ya son demasiados los atropellos que se vienen cometiendo por los órganos rectores de la RFEF en los últimos meses, vulnerando normas básicas de las que la propia entidad se ha dotado y eternizando la necesaria renovación de su órgano de gobierno de manera injustificada y en único interés de quienes ostentan, en la actualidad, el control del mismo". Además, ha agregado en este sentido que "no podemos consentir que el mundo del fútbol sea el cortijo de unos cuántos que usurpan a los verdaderos representantes del fútbol, jugadores, árbitros, entrenadores y clubes".

El exconsejero delegado del Córdoba CF ha abundado, por último, en la necesidad de "activar de inmediato el proceso de regeneración que esta institución requiere, desterrar de una vez por todas la cultura de clientelismo y secuestro que se ha instaurado desde hace demasiado tiempo en una entidad con tanta repercusión deportiva y social como es la organización rectora del fútbol español".

Para la candidatura que encabeza González Calvo, "la marca España, el fútbol español y los colectivos que lo integran merecen una gestión limpia, que cumpla con las normas y que se dedique a primar los intereses de éstos sobre los de cualquier persona en particular".