La campaña de abonados del Córdoba CF: precios, fechas y todos los detalles

Apelando a la pasión más allá de la razón, el Córdoba CF ha presentado una campaña de abonados con la que espera mantener la fidelidad de su afición alrededor de los 13.000 abonados que ya apoyaron al club en el curso pasado. Sin tocar los precios e incluyendo posibles descuentos por asistencia y ascenso, el conjunto blanquiverde se agarra a un eslogan emotivo (Mantengamos viva la pasión) y a la promesa de un proyecto deportivo ilusionante para sus aficionados como ganchos para mantener su masa social.

"Es un eslogan que nos define en esta nueva temporada. Debemos dar lo mejor de nosotros mismos para conseguir el objetivo. He sentido esa pasión en los partidos que, como en una relación de pareja, tiene sus baches, pero manteniendo viva esa pasión seguro que salimos adelante. Así esperamos que sea esta temporada y que todos nuestros abonados estén con nosotros, como siempre han hecho", comentó el consejero delegado del club, Antonio Fernández Monterrubio, en alusión al spot con el que el club promocionará su campaña de abonados.

Un vídeo en el que un matrimonio de seguidores blanquiverdes (Tere Navas y Rafael Romero, presentes en el acto) repasan su relación, con sus más y sus menos, mientras toman conciencia de que a pesar de todo siempre van a seguir juntos. Un símil que el club quiere aplicar a la relación entre la institución y su desencantada afición. Porque a nadie se le escapa que no es esta la campaña de abonados más ilusionante en la historia del club, pero Monterrubio se mostró esperanzado "en poder ilusionar a toda nuestra afición con el proyecto en el que estamos trabajando". "Creemos que poco a poco podemos retomar esa ilusión", agregó el directivo.

Como principales novedades de la campaña, el club presenta un descuento del 10% por fidelidad, basado en acudir a 17 de los 19 encuentros ligueros en El Arcángel, así como otro 10% adicional en caso de ascenso a Segunda División. "Una forma de premiar esa pasión infinita y el apoyo al equipo", puntualizó Monterrubio.

Estas son las claves de la nueva campaña de abonados del Córdoba CF:

Qué incluye el abono

El abono del Córdoba CF para la temporada 2023-24 incluye los 19 partidos correspondientes al campeonato liguero de la Primera Federación que el conjunto blanquiverde dispute en El Arcángel, así como aquellos amistosos de pretemporada que se organicen en el coliseo ribereño, exceptuando los que pudieran concretarse ante equipos de Primera División, posibilidad en la que el club sigue trabajando.

Esta temporada, al no disputar el club la Copa del Rey, el abono no va más allá de esos 19 partidos de liga y ni tan siquiera incluye un hipotético play off de ascenso. De alcanzar esas eliminatorias, los partidos en El Arcángel conllevarían un suplemento para los abonados sobre el coste total de las entradas para el público en general.

Dentro de los detalles de la campaña de abonados, reserva la inclusión por parte del club de la posibilidad de realizar un día del club o dos medios días del club, lo que obligaría a los abonados a pasar por taquillas en caso de que la entidad blanquiverde así lo acometa. "Lo hemos puesto en las condiciones para que no haya lugar a dudas. Nos reservamos el derecho, pero no quiere decir que lo vayamos a hacer. Lo valoraremos durante la temporada", precisó Antonio Fernández Monterrubio al respecto.

El carné, además, dará derecho a los abonados a disfrutar de un descuento del 10% en las compras que realice en la tienda oficial del club.

Precios

El club mantiene el coste de sus abonos en los ya fijados el curso pasado. Los abonos, en la categoría general, van desde los 85 euros de Fondos hasta los 170 euros de Tribuna Cubierta y Anfiteatro. Como excepción se presenta la Zona VIP, con un precio de 425 euros y la Grada de Animación, en la que el abono costará 77 euros. También hay una ligera subida en las categorías Infantil, Bebé y Simpatizante.

Para diferenciar precios la entidad distingue entre las categorías General -aquellos abonados nacidos entre 2005 y 1959, ambos inclusive-, Especial -nacidos entre 2010 y 2006, además de los nacidos antes de 1958-, Infantil -nacidos entre 2019 y 2011, Bebé -Desde 2020 y años sucesivos- y Simpatizante -sin asiento, con un coste de 30 euros-.

Los precios generales contarán con una rebaja en las categorías Especial y también para aquellas familias que se abonen de manera conjunta al club blanquiverde.

En cuanto a las altas nuevas, y como ya sucediera el año pasado, los precios tienen un coste ligeramente superior, que va desde los 100 euros en Fondos a los 200 en Tribuna Cubierta y Anfiteatro.

"No era el momento de subir precios y queremos mantener y sumar los máximos abonados posibles al proyecto. Esperamos que entre la ilusión que seamos capaces de crear y el mantenimiento de los precios, podamos hacer el número máximo", comentó el consejero delegado de la entidad cordobesista.

Por último, el club abre también la posibilidad a sus abonados de financiar el abono en dos pagos, para aquellas personas que no deseen afrontar su coste de manera total en el momento de la renovación.

Descuentos

El Córdoba CF permitirá a sus abonados acogerse a una serie de descuentos para que su abono salga más económico. La entidad mantiene el descuento familiar, para aquellos grupos familiares que suscriban tres o más carnés.

Además, a futuro hay dos descuentos más a los que los abonados podrían acceder. Por un lado, un 10% de fidelidad aplicable en el curso 2024-25 para aquellos seguidores que asistan a un mínimo de 17 de los 19 partidos que el Córdoba CF disputará como local. Por otro, un 10% adicional y acumulable al anterior en la renovación de la próxima temporada si el Córdoba CF consigue el deseado ascenso a la Segunda División.

"Durante la renovación va a haber una encuesta de satisfacción tanto para los usuarios online como para los que lo hagan presencial, con la idea de que nos trasladen sus inquietudes. Lo utilizaremos para mejorar y seguir creciendo como club, es importante conocer de primera mano la opinión de nuestros abonados", apuntó Fernández Monterrubio.

Plazos

Como es habitual, la campaña de abonados del Córdoba arrancará con una primera fase de renovaciones y nuevas altas en asientos libres, que irá desde este lunes hasta el 22 de julio, ambos días inclusive. Las renovaciones se podrán realizar de manera online, telefónica (al número 857 893 000) y presencial. En esta fase los abonados tendrán su asiento reservado y el club también podrá sumar nuevas altas, en aquellas ubicaciones dentro del estadio que estén sin ocupar.

La segunda fase, la dedicada a los cambios y mejores de asiento, irá desde el 24 de julio al 26 del mismo mes. Como es habitual, estas permutas de asiento solo se podrán realizar de manera presencial en las taquillas de El Arcángel.

Por último, la tercera fase de la campaña de abonados del Córdoba CF irá desde el 27 de julio y hasta el 1 de septiembre y se centrará en las altas nuevas, ya con todos los asientos libres y los no renovados a disposición. Durante esta fase también se podrán seguir concretando renovaciones, pero es importante conocer que el abonado podría perder su asiento si otro aficionado lo reclama antes.

Además, el club precisa que la entrega de los carnés empezará a hacerse efectiva a partir del 17 de julio. Si se renueva antes, los abonados recibirán el abono en su domicilio de manera gratuita. A partir de esa fecha, el carné ya se entregará de manera física en el momento de efectuar la renovación.