El Ayuntamiento da luz verde a la propuesta del Córdoba CF para gestionar El Arcángel

El Córdoba CF acabará en los próximos meses con tres décadas de uso en precario del estadio de El Arcángel. Porque la oferta de la Unión Futbolística Cordobesa, entidad que gestiona el club blanquiverde desde diciembre de 2019, ha sido declarada como la "más ventajosa" por la Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Córdoba tras la apertura del último de los tres sobres, el referente a la propuesta económica, este mismo viernes 14 de junio; antes ya había recibido el visto bueno a los planes de mantenimiento y viabilidad de la instalación. La sociedad tiene a partir de ahora diez días para cumplimentar los últimos trámites meramente administrativos antes de que se firme a su favor el uso privativo de los espacios de uso deportivo del coliseo de El Arenal.

La oferta del Córdoba CF fue la única que participó en el proceso de licitación abierto por el Consistorio, por segunda vez y tras la modificación del pliego original rechazado por UFC en 2022, a mediados del pasado mes de febrero. La entidad blanquiverde confirmó su concurrencia tres meses después, el 15 de mayo, quedando entonces a la espera de conocer la evaluación de la Mesa de Contratación, que ha concluido este viernes con el conocimiento de la propuesta económica. La oferta presentada ha sido de 110.000 euros por año, apenas unos euros más del canon mínimo exigido por el Ayuntamiento (109.959,86).

El Córdoba CF propone un tope de 14 días por año para que el Ayuntamiento organice eventos en El Arcángel

Además, Unión Futbolística Cordobesa ha incrementado en siete días, hasta alcanzar los 14, en los que el Consistorio puede hacer uso del estadio para la organización de eventos. Con todo esto, la propuesta de la entidad ha rozado el máximo de puntuación (podía aumentar hasta en 14 días, para un total de 21 la cesión al Ayuntamiento), pasando a ser declarada como la "más ventajosa" para hacerse con el uso privativo del estadio de El Arcángel. Un proceso que está a punto de culminar, cumpliendo los últimos plazos fijados por el alcalde, José María Bellido, pues apenas queda la formalización de los trámites administrativos.

Con la adjudicación de este pliego puente en el que el club y el Consistorio han ido de la mano, el Córdoba CF pasará a gestionar el coliseo de El Arenal por un plazo de cuatro años -a contar a partir de la firma del documento administrativo de formalización de las partes-, prorrogables año a año hasta un máximo de ocho. Tiempo más que suficiente para que se pueda dar forma a un nuevo pliego por un periodo de tiempo mucho más amplio y con más posibilidades para ambas partes.

Según consta en el pliego, el valor estimado de dominio público de El Arcángel es de 33.497.437,34 euros. En el mismo se especifica también que el concesionario se nutrirá de los ingresos que obtenga por la explotación del inmueble y no se realizará aportación económica municipal alguna. El Ayuntamiento no avalará ninguna operación financiera y no participará, de ninguna forma, en la financiación de obras ni tampoco en la explotación. Todo debe partir del Córdoba CF en este sentido.

Entre las obligaciones generales, las instalaciones serán gestionadas por el concesionario a su riesgo y ventura. Eso sí, no podrá realizar nuevas obras ni mejoras de carácter permanente, ni reformar las existentes, sin la previa autorización del Consistorio. Aunque ambas partes, y según se recoge en la oferta presentada para el mantenimiento y la viabilidad de la instalación, ya han coincidido en la posibilidad de instalar placas solares para garantizar el suministro eléctrico reduciendo la factura.