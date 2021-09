Simo: "Nos fuimos hacia arriba y no perdimos esa fe que tenemos siempre"

Uno de los grandes protagonistas del encuentro de Chapín fue Simo. El marroquí fue un quebradero de cabeza para la defensa jerezana y eso que no empezó nada bien el encuentro, ya que un error suyo hizo que los locales se pusiesen por delante en el marcador. Sin embargo, el ex del Sevilla Atlético no se vino abajo y buscó "soluciones porque el equipo lo necesita".

Sobre el partido, Simo se mostró "muy contento por el partido de hoy, tanto individualmente como colectivamente". El marroquí reconoció que el gol jerezano fue "fallo mío", pero "a raíz de ahí nos fuimos hacia arriba, no perdimos esa fe que tenemos siempre y la verdad que salir aplaudido de este estadio es un orgullo".

También quiso agradecer "a la afición del Córdoba CF que vino hasta aquí y esperemos que esto sea el comienzo de una gran temporada". A pesar del error, el extremo cordobesista, que jugó a pierna cambiada, apuntó que no es "una persona que me pesen los fallos. Si fallas, toca borrarlo de la mente y hay que buscar soluciones porque el equipo lo necesita".

Con bajas en el lateral diestro, Pérez Herrera tuvo que tirar de Hugo, jugador del filial xerecista, un hecho que sabía Simo como explicó en zona mixta: "Tenían laterales jóvenes, alguno subía del filial, pero tengo buscar al lateral, tratar de desbordarlo y teníamos planteado este partido así por bandas", por lo que apuntó que fue "otro acierto del cuerpo técnico".

Sobre la acción polémica del penalti y expulsión de Manu Castillo, Simo señaló que se quedó "sorprendido porque, después del caño, me tiro al suelo porque llegaba tarde y, por no querer meter la pierna, notó en el suelo que me mete una patada sin sentido". "Vino de un error suyo, de algo antideportivo y nos ha favorecido a nosotros", apuntó el marroquí sobre el segundo penalti cometido por los xerecistas.

Tras una goleada en Chapín y como primeros líderes del Grupo IV de Segunda RFEF, ahora toca pensar en el duelo del domingo ante el Cádiz B. En este sentido, Simo reconoció que "la verdad es que la afición se lo merecía después de esta pretemporada un poco irregular, con cuatro victorias, cuatro derrotas y un empate". "Venimos con buenas sensaciones, de jugar en un campo espectacular y esperemos que el domingo estemos preparados y que El Arcángel se llene como hoy", comentó el extremo marroquí.