Toril espera a un Murcia al acecho del error del Córdoba CF

El Córdoba CF - Murcia de este sábado supondrá para Alberto Toril el reencuentro con el que fue su último equipo antes de recalar en el club de El Arcángel. El delantero balear ha vivido dos etapas en la Nueva Condomina, una primera de dos temporadas y una posterior el pasado ejercicio en forma de cesión durante la última parte de la temporada. Es por eso que conoce bien al rival y espera que los de Alfaro cedan toda la iniciativa buscando penalizar los errores del Córdoba.

"Me espero a un Murcia que venga a esperarnos, a que nosotros nos equivoquemos y salir al contragolpe. Creo que será un partido en el que nos den la pelota y buscarán aprovechar sus ocasiones al contragolpe o el balón parado", comentó el delantero del conjunto blanquiverde sobre ese partido. "Es otro Murcia por el cambio de entrenador y de algunos jugadores, aunque la idea no ha variado demasiado. Es un equipo que juega muy directo y que nos pondrá las cosas difíciles, pero dando nuestra mejor versión en casa, con nuestra gente, podemos sacar la victoria", añadió.

A Toril, como a todo el mundo, le sorprende que el equipo murciano esté tan mal clasificado a estas alturas y por el cariño que tiene a esa entidad espera que su situación mejore: "Sinceramente no me esperaba que estuvieran así pero ahora han cambiado las cosas. Espero y confío en que les vaya bien siempre. Estuve dos temporadas y media allí y fui muy feliz. Siempre les voy a desear lo mejor. Espero que poco a poco remonten el vuelo, aunque esta semana no, pero que saquen la situación adelante".

Centrado en el Córdoba CF y con el mercado de fichajes abierto, Toril se refirió a la posibilidad de que el club refuerce la delantera en estos días finales del mes de enero. "En cualquier equipo que he estado siempre hemos sido tres delanteros y este año somos dos. Creo que lo estamos haciendo bastante bien y somos el tercer equipo más goleador de la categoría. Pero si viene otro atacante para sumar goles y ayudar al equipo, bienvenido será", asumió con naturalidad el punta.

Y es que Toril no es ajeno a la situación que las lesiones han provocado en el equipo: "Es verdad que estamos pasando un tramo complicado en el tema de las lesiones, pero al final del año siempre pasas por esa época en la que caen unos cuantos jugadores, es parte del fútbol. Están viniendo más chavales del filial de la cuenta, pero vienen a ayudar y sabemos que los que estamos, estamos bien y con confianza".

Su balance personal

En lo personal, tras disputar 16 partidos y anotar tres goles, Alberto Toril se mostró satisfecho por su rendimiento, sin negar que podría haber sido incluso mejor. "Es verdad que llegué tarde y me costó entrar en la dinámica del equipo. Estoy contento en lo personal porque entré con buen pie, el equipo me acogió bien y los resultados en lo colectivo se han ido dando. He esperado mi oportunidad, entrenando bien y habría podido jugar un poco más, pero el equipo ha estado en buena dinámica. Podría ser mejor el balance personal pero lo que importa es el colectivo, que para eso vine aquí, y estamos bien", indicó.

Y es que el delantero ve al Córdoba ubicado "donde queremos estar". "El empate del otro día hay que hacerlo bueno en casa ante el Murcia, que será un rival difícil, pero hay que ser ambiciosos e intentar sacar la victoria", apostilló.