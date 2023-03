Talavera - Córdoba CF: el partido en cinco claves

El Córdoba CF aspira a confirmar su mejoría con una segunda victoria consecutiva, esta vez con el Talavera como rival y lejos de El Arcángel. Los blanquiverdes visitan a un contrincante inmerso en la pelea por la zona baja que ha perdido la buena dinámica que consiguió enlazar, pero que pasa por ser un conjunto mucho más sólido y competitivo que el que pasó por El Arcángel en la primera vuelta del campeonato.

Por aquel entonces, el Talavera era un equipo que había empezado la temporada con un déficit importante en su plantilla, al llegarle la oportunidad de competir en Primera Federación de aquella manera tan esperpéntica propiciada por la expulsión del DUX Internacional de Madrid.

Le costó mucho al cuadro talaverano hacerse a la categoría, algo que le hizo situarse en el puesto de colista desde las primeras jornadas. Sin embargo, la llegada de Pedro Díaz a su banquillo le sirvió para mejorar de manera progresiva hasta enlazar nueve jornadas sin perder, metiéndose de lleno en la pelea por la permanencia. Ahora parecen haber perdido algo de fuelle, si bien en El Prado siguen siendo un equipo que encaja poco y que ha sido capaz de doblegar a sus rivales más directos.

Sin perder de vista la peligrosidad del rival, el Córdoba CF tendrá que progresar en las buenas sensaciones que, durante media hora, dejó ante la Cultural Leonesa. Los blanquiverdes fueron capaces de frenar su sangría y sumaron los tres puntos, aunque no lograron despejar las dudas que siguen acompañando a su juego.

Estas son algunas de las claves que marcarán el choque de este domingo entre el Talavera y el Córdoba CF:

Un once muy similar

Pese a ser Germán Crespo un entrenador dado a los cambios en su once inicial de manera habitual, el choque ante el Talavera puede marcar un punto de inflexión en la temporada del Córdoba CF. Y es que no sería descartable que el técnico blanquiverde repita el mismo once inicial que superó a la Cultural Leonesa. El propio técnico reconoció en sala de prensa que, una vez conseguido quebrar la mala racha, su idea es apostar por los que mejor estén, y esa premisa debe deparar un equipo igual o muy parecido al que alineó el pasado domingo.

Más allá del regreso de Gudelj en defensa, las dudas principales podrían situarse en la punta de lanza, con Willy Ledesma amenazando la titularidad de Casas, o en el centro del campo, donde no habría que descartar el regreso de Antonio Caballero junto a Diarra, en detrimento de un Javi Flores que podría aportar más tarde desde el banquillo. Pocos cambios más se esperan en los blanquiverdes, que no quieren soltar el camino de la victoria que volvieron a encontrar el domingo.

El factor Kike Márquez

Uno de los futbolistas que parten como teóricos fijos en el once inicial de Germán Crespo es Kike Márquez. El mediapunta se mostró como el mejor de su equipo el pasado domingo, con un gol que abrió el camino de la victoria y sus dotes de mando que ayudaron mucho a su equipo a serenarse en una situación complicada en El Arcángel.

Ahora que parece en vías de recuperar su mejor versión, el Córdoba debe exprimir el talento de uno de los futbolistas más desequilibrantes de la categoría. Este año, y pese a su irregularidad, el sanluqueño ya ha dejado muestras de su capacidad para cambiar un partido por sí solo en las visitas al Celta de Vigo B o el Ceuta, unidas al duelo en El Arcángel del pasado domingo ante la Cultural Leonesa. El Prado parece otro escenario propicio para que su talento salga a relucir.

El Talavera, sólido en casa

Buena falta le hará al Córdoba la pegada de Kike Márquez y de todos sus efectivos en ataque para hacer frente a un rival que presenta unos números sobresalientes en defensa cuando actúa como local. Los de Pedro Díaz son un equipo muy difícil de batir. De hecho, en las últimas siete citas en su feudo, solo han recibido un gol. Fue en el último duelo ante su público, con el Deportivo como rival, y le costó la derrota en un duelo en el que merecieron más.

Esa fortaleza en casa pondrá a prueba a un Córdoba con argumentos de sobra en ataque, pero que no está en su mejor momento en la faceta realizadora.

Escudero, el único recurso

El punto más débil del Talavera quizás sea su potencial ofensivo. Y es que el cuadro albiazul es el cuarto equipo que menos tantos a favor tiene en el Grupo I de Primera Federación, con 21 goles. Además, para batir al rival dependen en exceso del acierto de Rodrigo Escudero, que acumula siete dianas (un tercio de los tantos de su equipo).

La baja de Álvaro Juan, segundo máximo goleador del equipo con cuatro goles, puede suponer una buena oportunidad para el Córdoba de seguir creciendo desde la defensa. Si los blanquiverdes logran secar a Escudero, buena parte del trabajo ya estará hecho.

Volver a ganar fuera

El Córdoba mantiene unos buenos números lejos de su estadio, pese a que en sus últimas tres salidas no ha conseguido pasar de dos empates y una derrota. Los blanquiverdes son el tercer equipo que más puntúa como visitante (20 puntos), solo superados por el Celta B y el Real Madrid Castilla.

Un triunfo lejos de El Arcángel supondría un espaldarazo importante para confirmar la recuperación de los hombres de Germán Crespo, al tiempo que permitiría al Córdoba CF meterse de lleno de nuevo en la pelea por el ascenso directo.