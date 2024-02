¿Sorteo puro para definir los grupos de Primera Federación? La RFEF abre el debate

Inmersa en su tercera temporada de vida, la Primera Federación sigue experimentando año a año cambios significativos en sus bases de competición en busca de un modelo consolidado que se perpetúe en el tiempo. Uno de los principales aspectos que todas las temporadas suscita gran interés es la composición de los dos grupos en los que se dividen los 40 clubes participantes, que hasta ahora se ha realizado por criterios geográficos y que a corto plazo podría pasar a definirse a través de un sorteo puro.

Un criterio que depararía para el Córdoba CF, si finalmente los de Iván Ania no consiguen el ascenso a Segunda División en el presente curso, un escenario completamente nuevo en el que las distancias de los viajes podrían verse ampliadas de manera notable.

Así, al menos, lo plantean desde la Real Federación Española de Fútbol. Y no un cualquiera, sino el vicepresidente Joan Soteras, uno de los hombres fuertes de la etapa de Luis Rubiales en el organismo federativo y con peso específico en la categoría de bronce, después de haber sido durante años presidente del Sabadell.

En una entrevista en Radio Sabadell, Soteras pasó revista al estado de la Primera Federación y lanzó una propuesta para revolucionar en la próxima temporada la composición de los grupos. "No será ninguna imposición, lo decidirán los clubes. Yo iría a sorteo puro. Cogería cuatro bombos: descendidos, ascendidos, filiales y el resto, para que fuera equitativo, y sorteo puro, toque quien toque. Si se aprueba, sería una manera de olvidarnos de si ese grupo es más fuerte o más flojo", aseguró el vicepresidente de la RFEF.

Además, respecto al papel de los filiales en esta categoría, el dirigente catalán fue bastante crítico. "No debería admitirse que pudieran fichar a ningún jugador superior a 23 años. Un filial está para subir o para bajar y va en diciembre y te ficha jugadores veteranos de 27, 28 o 29 años para salvar la categoría o para subir. Esto es un agravio comparativo y debe ponerse sobre la mesa", aseguró.

Soteras se refirió también a otras medidas que la Española trata de impulsar en la categoría, como el control económico: "Se está llevando a cabo ya. La próxima temporada irá en serio. Se están implementando las bases y hay reuniones periódicas para que todos los clubes estén en la misma línea y para que en Madrid puedan controlar qué se pueden llegar a gastar y qué no se pueden llegar a gastar, como en la LFP. Más que sanciones, habrá restricciones a la hora de fichar".

¿La vuelta del césped artificial?

En relación a las exigencias de la Federación hacia los clubes, Joan Soteras se posicionó a favor de volver a permitir el uso de césped artificial. "Está muy bien que se quiera jugar en césped natural, pero no podemos admitir que haya campos de patatas. Debemos dar la oportunidad de que en esta categoría se pueda jugar en césped artificial. Pero no cualquier tipo, hoy en día hay un tipo de césped artificial en la Champions, homologado por la UEFA, y que tranquilamente se podría utilizar en nuestra Primera Federación. Es un césped que anualmente debe pasar unas auditorías para que al cabo de dos años no sea una moqueta", comentó.

En cuanto a la capacidad mínima en sus estadios exigida a los clubes, el vicepresidente de la RFEF también fue claro: "No podemos pedir estadios con capacidad mínima de 5.000 cuando hay filiales que juegan en las ciudades deportivas con capacidades que no llegan a 1.000 espectadores. Estas diferencias no pueden admitirse. Se debería rebajar de 5.000 a 1.000".

Los derechos televisivos

A Joan Soteras le preguntaron también por un asunto capital para los clubes como es el reparto económico por derechos de televisión, ante lo que se mostró bastante resignado. "No podemos estar satisfechos, pero es lo que hay, no hay nada más. Se han hecho muchos intentos, pero nos dan lo que nos dan. La oferta de este año han sido cinco millones de euros y el reparto que se hace por audiovisuales es de nueve millones, el resto lo completa la RFEF. Hubo una plataforma luxemburguesa que el primer año daba esta cifra, pero después no la pagó. El segundo año fue una empresa rusa y acabó igual", recordó.