Simo: "Ojalá pueda estar muchísimo tiempo en el Córdoba CF"

El Córdoba CF realizó este miércoles la puesta de largo de Simo, renovado por la entidad blanquiverde hasta 2024. El jugador hispano-marroquí comentó en sala de prensa que "no tenía pensando irme en ningún momento", por lo que apuntó que quiere "aportar mi granito de arena para cumplir el objetivo que todos estamos esperando".

Con contrato hasta 2024, Simo, que pasa a ser uno de los mejores pagados del plantel blanquiverde, quiso agradecer "al presidente, a Juanito, a Raúl, a toda la dirección deportiva, por hacer esto posible". Tampoco se olvidó de sus compañeros y de su familia. "Estoy muy contento de seguir aquí. No tenía pensando irme en ningún momento", apuntó el jugador hispano-marroquí.

"Quiero aportar mi granito de arena y cumplir el objetivo que todos estamos esperando. Estoy contento de estar aquí, muy feliz, ahora tengo otro contrato y espero seguir aquí mucho más tiempo para conseguir todos los objetivos que nos propongamos juntos", reconoció el 18 blanquiverde tras sellar su renovación por dos curso más.

Uno de los puntos a favor de sellar su continuidad hasta 2024 lo tiene la afición. El hecho de sentirse muy querido por el cordobesismo le hizo dar ese paso al frente. "No esperaba caer tan bien dentro del grupo y sobre todo fuera. Es un empuje más para abrir los ojos y es que es dónde me siento más cómodo porque me han valorado y eso lo valoro muchísimo. No lo pensé dos veces. Le dije a mis agentes que había que priorizar estar aquí y ojalá pueda estar aquí muchísimo tiempo", comentó.

El calor de la grada es "un plus para muy importante" para Simo. "La motivación que me da jugar aquí es enorme. Es una emoción muy importante para mí y espero que sigamos así y a final de temporada le demos la alegría que se merece toda la gente", señaló el jugador hispano-marroquí, que acumula cuatro tantos en 16 partidos disputados con la elástica blanquiverde en el Grupo IV de Segunda RFEF.

En busca de si hay una mejor versión del actual Simo, destacó con claridad que "no lo sé, pero espero que sí. Hay que disfrutar cada momento. En un futuro seguro habrá momentos de tristeza, de estar mal", por lo que "hay que disfrutar lo máximo y ojalá sea mejor", apuntó el jugador cordobesista, que marcó ya dos goles en este 2022.

Sobre su llegada al club cordobesista tras salir de la cantera sevillista, Simo indicó que "del Sevilla no voy a hablar. Para mí es pasado. Ya di las gracias por todo lo que me inculcaron y me enseñaron y ahora sólo tengo palabras de agradecimiento al Córdoba CF por abrirme las puertas". Además, añadió que quiere "aportar lo máximo, aportar ese granito de arena".

"El reto es ascender y poner al Córdoba CF donde se merece"

Preguntado por si tiene algún reto, Simo fue sincero y comentó que "el mismo que el míster". "Voy de la mano de mis compañeros y si sale alguna opción más, no me importa", reconoció el 18 blanquiverde. Además, fue muy claro al señalar que "el reto es ascender y poner al Córdoba CF donde se merece".

Contento por su momento actual en la entidad blanquiverde, la guinda sería poder ser seleccionado en algún momento por la selección marroquí. "Ojalá algún día pueda estar convocado con la absoluta, pero la selección de Marruecos tiene una selección increíble. Tiene jugadores que están en los mejores equipos del mundo, pero ojalá algún día estemos ahí", señaló.

Tras arrancar este miércoles la vuelta al trabajo, Simo fue felicitado por sus compañeros con el tradicional pasillo. El jugador hispano-marroquí reconoció que le dieron "la enhorabuena" y está "encantado de seguir así y tener estos compañeros". "Hay un gran vestuario porque todos aportamos y eso se está reflejando en el campo", comentó el 18 cordobesista.