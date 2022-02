Simo y José Cruz, examen final con el Córdoba CF

El Córdoba CF trabaja con la mente puesta en la cita de este domingo contra el Coria (El Arcángel, 17:00). Lo hace a la espera de poder contar con Simo y José Cruz, que se mantienen aquejados de sus respectivos problemas físicos. De este modo, ambos jugadores se probarán en la sesión de este sábado en la Ciudad Deportiva para ver si llegan a tiempo de ser convocados por Germán Crespo para el duelo contra los corianos.

En un distendido entrenamiento de este viernes en la instalación del Camino de Carbonell, las dudas se mantienen en ver si José Cruz y Simo estarán ante el Coria. Ambos jugadores acabaron la sesión junto al recuperador Javi Poveda. El central cordobés sigue renqueante de las molestias que le obligaron a abandonar el terreno de juego en el inicio del envite ante el Vélez. Y así se ve día a día en la Ciudad Deportiva.

Por otro lado, al igual que José Cruz, Simo, que se perdió las sesiones de miércoles y jueves, sí estuvo presente en la instalación del Camino de Carbonell este viernes. Sin embargo, el hispano-marroquí, tras los primeros ejercicios con el grupo, acabó con Javi Poveda. Ambos jugadores aguardarán al examen final de este sábado para ver si llegan a tiempo para estar ante el Coria.

El que sigue también alejado del grupo es Felipe Ramos, aún convaleciente del golpe costal sufrido en el primer envite disputado en Bahréin. De este modo, todo apunta a que Hankins seguirá formando de la lista del Córdoba CF para este encuentro ante el cuadro coriano. Los que seguirán de baja una semana más serán José Alonso y Meléndez, que siguen con sus respectivos procesos de recuperación.

Sobre la opción de poder contar o no con los jugadores tocados, Germán Crespo señaló que "las sensaciones con José son de querer llegar". Por otro lado, apuntó que "con Simo es golpe y no es lesión muscular". De este modo, indicó que "todo dependerá de como tolere el dolor, aunque no vamos a correr riesgo de lesión". Sobre el percance sufrido por el hispano-marroquí, el preparador granadino informó que sufre "un fuerte hematoma de un golpe que recibió en Cádiz. Si tolera el dolor, puede entrar en convocatoria".