Sandoval rescata lo positivo

José Ramón Sandoval reflejó en la sala de prensa el bajo estado de ánimo del Córdoba después de su derrota ante el Málaga en La Rosaleda, aunque defendió que su equipo no hizo un mal partido si se repasa el juego visto sobre el césped, más allá del claro resultado que impusieron los de Juan Ramón López Muñiz.

"No lo veo como un paso atrás. Como resultado sí, pero como juego no. Si analizamos de dónde venimos y con quién nos hemos enfrentado…", apuntó el técnico de Humanes cuando se le preguntó por su lectura de la derrota recibida. "Creo que cada uno coge las estadísticas por dónde quiere. Hoy el equipo ofensivamente ha remado para morir en la orilla", indicó el preparador blanquiverde, que aseguró que "con el balón el equipo me ha gustado mucho. La penalización ha sido la falta de contundencia a balón parado. Nos habíamos hecho dueños del centro del campo, abríamos a banda y llegábamos, pero no creábamos peligro". Eso sí, Sandoval quiso recordar que su equipo se había "enfrentado al líder de la categoría", del que destacó su solidez a la hora de defender el resultado que se le puso de cara al cuarto de hora de juego.

"Creo que el Málaga no nos ha metido contra las cuerdas", insistió el preparador madrileño sobre el dominio de la pelota que tuvo su equipo, aunque eso no se tradujera en goles. A su entender, el primer tanto acabó por ser decisivo. "Nos ha condicionado mucho ese gol en saque de banda, que lo habíamos trabajado, pero había un despiste en las marcas. Hasta entonces el Córdoba estaba siendo mejor", se atrevió a afirmar Sandoval, que quiso ser benevolente con sus hombres y aseguró que no le gustaría "penalizar tanto a mis jugadores, porque nos hemos enfrentado al líder, un rival hecho para ascender a Primera, todo lo contrario a nosotros".

Además, sobre la lesión que sufrió Jesús Valentín y que le hizo marcharse del partido en el minuto 21 de juego, Sandoval acalaró que "ha sentido un pinchazo muscular", de ahí que el propio jugador no quisiera arriesgar más. El técnico del Córdoba no supo precisar el alcance de la lesión, aunque confía en que la dolencia quede en lo mínimo posible. "Vamos a hacerle pruebas. Es otra cosa que se nos ha puesto en contra, tener que hacer un cambio a los 20 minutos de partido", apostilló el preparador blanquiverde en su comparecencia.