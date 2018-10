Sandoval: "No nos puede penalizar para la liga"

Con un tono más apocado que de costumbre, quizás consciente de que su continuidad vuelve a estar en entredicho, José Ramón Sandoval valoró la Copa del Rey, donde "sólo prima pasar de ronda", si bien matizó que "hay que jugar un partido inteligente para no llegar a la prórroga y que el esfuerzo nos penalice para la liga". A nadie se le escapa que el duelo ante el Deportivo del sábado es el importante, y menos aún al jefe del vestuario, al que el hecho de tener partidos entre semana le motiva por el hecho de que pueda "competir la gente que no tiene continuidad".

Tras advertir que tanto la convocatoria como el once tienen como objetivo "repartir minutos y quitar carga de trabajo", el técnico de Humanes tiene como meta que el CCF por fin sea competitivo de visitante: "A ver si rompemos el hielo fuera porque hemos visto dos equipos diferentes: fuera hemos encajado goles de despiste y desconcentración y en casa la mantenemos hasta el 95, y quitando los primeros partidos, tuvimos portería a cero".

Algo que no acaba de entender el madrileño, pues "el año pasado lo hacíamos bien" a domicilio, algo que se espera tras cuatro salidas con un balance de cero puntos. Entonces, Sandoval aprovechó para recordar otra vez la acción del 2-1 en Pamplona, tirando hacia atrás en el tiempo: "Quitando estos partidos de atrás, no hemos llegado en condiciones de competir, y ahora que estábamos repitiendo alineación y teníamos las ideas claras, bajamos los brazos en una jugada que no venía a cuento. No nos dio tiempo llegar a la zona, al palo y nos pilló a todos mirando para otro lado. Si cometemos esos errores, nos cuesta mucho. A ver si aprendemos, pero es cuestión de no hablar y buscar hechos".

La primera oportunidad, pese a que no haya puntos en juego, llega hoy ante un Elche que "tiene bajas y algunos tocados", lo que deja en incógnita "qué equipo nos vamos a encontrar". Con todo, Sandoval dijo que "su dinámica de juego no va a variar" para una eliminatoria en la que "tenemos los dos muchas ganas de ganar, pero no nos puede penalizar para la liga, que es lo que más nos importa... aunque tenemos equipo para jugar las dos competiciones". Habrá que verlo...