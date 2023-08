Roberto Soldado no fichará por el Córdoba CF... ni por ningún otro equipo

Los rumores de los últimos días colocaban al mítico Roberto Soldado entre los candidatos para recalar en el Córdoba CF en este mercado veraniego. La entidad, de hecho, buscaba en el mercado un perfil de garantías como el del goleador valenciano y sigue soñando con hacerse con el candidato perfecto para que ocupe la delantera blanquiverde y pueda hacerle competencia a un Antonio Casas que sembró algunas dudas por su rendimiento la temporada pasada.

Sin embargo y tal y como ya comentó el consejero-delegado de la entidad -Antonio Fernández Monterrubio- hace unos días en la presentación de José Recio como nuevo jugador del Córdoba CF, la opción de que Roberto Soldado recalase en el club "no es real". El tiempo ha confirmado estas declaraciones y que no existía interés por parte del CCF, pues el mítico delantero español ex de grandes equipos como Real Madrid, Valencia, Villarreal, Tottenham, Fenerbahçe, Osasuna, Getafe, Granada o Levante ha anunciado su retirada.

El futbolista valenciano a sus 38 años y tras finalizar su vinculación con el Levante el pasado 30 de junio ha anunciado este mismo jueves en sus redes sociales que deja el fútbol tras más de 20 temporadas en el como profesional, un total de 610 partidos, 224 goles y varias llamadas de la Selección Española.

"Tengo que deciros una cosa, hoy pongo fin a 21 años de carrera y con ello pongo fin a un sueño que nunca pensé que se haría realidad y mucho menos que duraría tanto. Gracias a compañeros, amigos, familia, entrenadores y aficionados que me han acompañado en ste viaje, hasta siempre", comenta el famoso delantero en un emotivo vídeo publicado en su cuenta de Instagram.

Soldado, por tanto, no firmará ni con el Córdoba CF ni con ningún otro club. Es por eso que la dirección deportiva blanquiverde tendrá que seguir buscando en el mercado veraniego a ese delantero que le de un plus de calidad a los de Iván Ania para que aspiren a pelear con todo por el ascenso en la disputada Primera Federación.