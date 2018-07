El Recreativo desea la vuelta de QuilesSergio Aguza se marcha al Almería

El Recreativo de Huelva anhela el regreso de Alberto Quiles. El conjunto onubense volverá a intentar otra temporada más regresar al fútbol profesional y para ello intentar armar un equipo capaz de competir en el duro Grupo IV, quizás el de más nivel de toda la Segunda B. Por eso, los rectores del club onubense han puesto sus ojos en Quiles, producto de la cantera del Decano y con contrato en el Córdoba por dos temporadas más, según avanzó el portal digital Gol en Huelva.

Lo cierto es que la situación del ariete de 23 años no está nada clara en el conjunto cordobesista. De momento, Quiles está haciendo la pretemporada con el primer equipo en Los Ángeles de San Rafael. Y es que los problemas del CCF para incorporar jugadores por el límite salarial tan bajo que LaLiga le ha fijado dejan de momento al onubense como el delantero principal de la plantilla, junto al joven Andresito, que renovó recientemente su vínculo con el club.

En todo caso, según avance el mercado de fichajes y si el Córdoba logra desbloquear su techo salarial y empieza a incorporar jugadores, Quiles podría salir de la entidad a modo de préstamo, pues difícilmente jugará en Tercera esta temporada con el segundo equipo. De momento, Francisco lo necesita y Quiles tiene la opción de ganarse el sitio, aunque en una semanas, la situación puede ser bien distinta.

La delicada situación económica y deportiva que atraviesa el Córdoba se cobró la primera víctima real, más allá de los fichajes frustrados que el club tenía cerrados y que irán perdiéndose progresivamente hasta casi tener que empezar la planificación de cero. Pero lo más inmediato son los jugadores que el Córdoba tenía en plantilla y pretendía renovar, como el caso de Sergio Aguza, que ayer se despidió de la afición y el club cordobesista, antes de que última hora de la noche se anunciara su fichaje por el Almería para las dos próximas temporadas.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, Aguza apuntó que "ante la situación del club me veo en la obligación de tomar la decisión de no continuar en el Córdoba CF". El mediocentro quiso agradecer a la afición su apoyo "en una temporada y media en la que me he sentido muy querido". A la que hasta ayer era su afición, Aguza le deseó "la estabilidad que necesitáis para poder disfrutar de lo que más os gusta, el Córdoba CF". El jugador tuvo también palabras de agradecimiento para sus compañeros y los empleados del club.

Aguza, al que el club tardó semanas en plantear una oferta de renovación, se decidió finalmente por asegurar su futuro y firmar por el conjunto rojiblanco, en el que jugará las dos próximas temporadas, ante la situación de incertidumbre en la que se mueve ahora el Córdoba.