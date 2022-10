El Real Madrid Castilla - Córdoba CF, en la pizarra de Jorge Romero

El Córdoba CF visita este domingo al Real Madrid Castilla (Valdebebas, 16:00). Dos equipos que conoce bien Jorge Romero, recientemente nombrado técnico del UCAM Murcia, que atendió a el Día para dar las claves del próximo encuentro para los blanquiverdes, que buscan volver a la senda triunfal tras el revés del pasado domingo ante el Sanse (0-1).

El entrenador cordobés, que entrenó al juvenil A madridista en la temporada 19-20, reconoce que será "un partido complicado, como lógicamente los de la mayoría de esta categoría". "Muchas veces lo que pasa es que las sensaciones que tenemos con respecto a este Córdoba nos engañan un poco, porque lo están haciendo más fácil de lo que a priori la categoría exige", apunta.

Actualmente, se ve "mucha igualdad" en la categoría, "equipos que más allá de que tú eres superior y ganas, sientes que hay un equipo delante bien trabajado, con buenos jugadores, con un nivel alto y ahora eso lo estamos solventando bien. Pero bueno, en cualquier momento, cualquier equipo te puede hacer daño porque tiene argumentos para poder plantarte cara".

En este caso, Romero apunta que el Castilla es "un equipo atípico con respecto a cualquier otro equipo. Hablamos de un filial que, en este aspecto, es un equipo un poco especial. Sabemos lo que implica ser un filial, con mucha calidad técnica, jugadores muy jóvenes, con mucha energía y en este caso hablando de un Real Madrid Castilla, pues todavía eso se potencia un poco más".

"Son jugadores que en mi etapa allí en el club, en el Madrid, lo que más me llamaba la atención de ese perfil de jugadores, más allá de su calidad, es esa hambre que tienen y esa ambición por querer llegar a ser profesional... Es ese punto de competitividad, de querer ganarlo todo. Todo eso es un combo perfecto", reconoce un Jorge Romero que da mayor plus al hecho de que juegan en Valdebebas, "un campo que lo tienen bastante asimilado".

Entre los nombres propios que están actualmente en la plantilla del segundo equipo madridista, y que coincidieron con Jorge Romero, están el central Rafa Marín, Peter, Lucas Cañizares, Theo Zidane o Bruno Iglesias. "Hay varios, bastantes de esa hornada que sería la de 2002", explica el técnico cordobés sobre un filial que tiene "talento, calidad técnica y física y juventud". "Luego pueden pecar de otras cosas, pero ahí les sientes un plus y eso lógicamente aumenta cuando hablamos de un club como el Real Madrid que opta a cualquier jugador de cualquier equipo", apunta.

También explica que "en el Castilla no están los mejores porque ya hay jugadores en edad Castilla que están jugando en Primera División en otro sitio. Aún así, los jugadores que están allí son absolutamente elegidos y jugadores con una calidad impresionante". "Por número de jugadores, sin duda alguna, es el club que más promociona al fútbol profesional", señala Romero.

La clave para el choque es que el Córdoba CF mantenga "ese ritmo que habitualmente estamos manteniendo en los partidos. Ese ritmo propositivo de sentir que están mandando en el campo. Nos pasó hace poco en un contexto parecido, aunque lógicamente los equipos son muy distintos, cuando fuimos a jugar contra el Celta B".

La virtud y el punto débil del Castilla

La virtud del Castilla es "esa desfachatez de jugadores jóvenes con poco miedo a perder absolutamente nada por esa calidad técnica exquisita, por esa calidad física y lógicamente la edad lo potencia". "Al final tienes la sensación que de la nada pueden pasar cosas o de una jugada individual de algún jugador, tipo Arribas o el propio Peter, aparece una ocasión de gol y te la meten". Por otro lado, el punto débil puede ser "quizás que les ha pasado factura y se vienen abajo, como sucedió en Alcorcón, tras encajar un gol. Creo que les pasa también a otro tipo de equipos, pero aquí se ve de una manera más clara".

Sobre el Córdoba CF, espera Jorge Romero "el equipo que venimos viendo, que trate de ir a por el partido, dominar desde hacerse con el balón, buscar la espalda de la defensa del Castilla, que genere volumen de ocasiones, que vayan a presionar cuando no tengan la pelota... el guion que hemos ido viendo y que tan buenas sensaciones les ha dado". "Las sensaciones, a pesar de la derrota del otro día, son buenas y los resultados son mejores", añade, por lo que a su juicio "hay que cambiar poco".

Por último, Romero alabó la labor de Germán Crespo. "Lo conozco menos porque no he convivido con él. Lo conozco a través de lo que dice su equipo y es un entrenador que tiene un buen gusto por el estilo de juego y me siento muy identificado de la forma en la que lo interpreta", apunta. "En el caso de Raúl, tuve la oportunidad de hablar con él porque hemos pasado horas juntos y tienes charlas. Cuando me preguntan por él, siempre digo que el Raúl entrenador se parece mucho al Raúl jugador. Es un tipo de entrenador con mucho carácter, con un equipo que es competitivo y tiene ese espíritu de garra, de darlo todo, como él era", señala Jorge Romero.