Paso a paso: El Córdoba CF amarra su primer objetivo con cinco jornadas de antelación

Paso a paso, el Córdoba CF construye su camino hacia el ascenso a Segunda División. Los blanquiverdes se complicaron en exceso la vía rápida con la que será premiado el líder, que apunta a ser un Castellón sólido y resistente, pero con su triunfo en el feudo del Intercity el equipo entrenado por Iván Ania ya ha dado un importante y vital paso, como es certificar su presencia en el play off.

Cuando faltan cinco jornadas (15 puntos en juego) para el final de la fase regular en Primera Federación, el Córdoba aventaja en 15 puntos al sexto clasificado, un Recreativo de Huelva en trayectoria errática que ha visto como el Ceuta le arrebataba hace unas semanas la quinta posición. Con todo, las matemáticas aún guardan un rocambolesco caso que evita asegurar de manera categoría que el Córdoba CF es matemáticamente equipo de play off, categoría que, sin embargo, no va a perder con total certeza.

Y es que solo existe una hipótesis, muy alejada de la realidad pero sostenida por los números, para que los blanquiverdes pudieran quedar fuera de las cinco primeras plazas. El CCF tendría que perder sus cinco partidos, verse rebasado por sus rivales más directos, y llegar a un triple empate con el Recreativo de Huelva y el Ibiza. En ese irreal escenario, el Decano debería incluso golear al Ibiza y que los pitiusos hicieran lo propio con el CCF para enjugar una diferencia de goles general que hoy en día es muy favorable para el Córdoba.

En conclusión, una hipótesis que más allá de ser curiosa no merece ni ser tenida en cuenta, porque lo más probable es que en apenas una semana quede ya totalmente descartada. Más allá de esas posibilidades remotas que solo sostiene la matemática, el CCF es equipo de play off y, además, lo es por merecimiento propio.

El equipo de Iván Ania ha dejado amarrada esa condición privilegiada cinco semanas antes del final de la liga, lo que tiene mucho mérito teniendo en cuenta que el Córdoba no entró entre los cinco primeros de la clasificación hasta el 22 de noviembre, entre la jornada 12 y la 13, al ganar el duelo aplazado en el feudo del Atlético Sanluqueño. Aquel día el equipo de Ania se encaramó a la quinta plaza y, cinco meses después, nadie ha logrado sacar de las posiciones de privilegio a los cordobesistas.

Vuelta a la Copa del Rey

El alcanzar esa primera meta volante de la temporada le vale además al Córdoba el premio añadido de conseguir una plaza para la Copa del Rey. Un premio nada desdeñable, pues la competición del KO supone un atractivo al que el CCF tuvo que renunciar en este curso después de 25 años de participación ininterrumpida.

Con el primer paso dado, el conjunto blanquiverde tiene ahora cinco jornadas por delante en las que no debe bajar el pistón. Por un lado, Ania y los jugadores están decididos a obligar al Castellón a no relajarse. Los castellonenses gozan de ocho puntos de ventaja cuando restan 15, pero el CCF no quiere dar por perdido nada mientras existe alguna posibilidad. Por otro lado, consolidar la segunda plaza no es tarea menor. De sobra conocidas son ya las ventajas que en las eliminatorias por el ascenso otorga el quedar en la segunda plaza. Por eso, con su primer objetivo ya en el bolsillo, el CCF quiere seguir dando pasos hacia ese anhelado ascenso, sea por el camino largo o por el más largo.