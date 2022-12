Óscar Cano: "Los números del Córdoba CF lo dicen todo, pero no recuerdo ninguna parada de Mackay"

El Córdoba CF y el Deportivo de La Coruña se repartieron los puntos (0-0) en el partidazo de la jornada en Primera Federación y eso que, como aseguró el entrenador deportivista en la rueda de prensa posterior al choque, Óscar Cano, si alguien mereció haberse llevado la victoria, ese fue su equipo. Ese fue el análisis de un técnico que, eso sí, se deshizo en elogios con el conjunto dirigido por Germán Crespo tras este duelo que fue "de otra categoría" y que tuvo "muchos jugadores de una gran calidad.

"Es un equipo que tiene una virtud, y esa es que todos sus jugadores se toman bastante tiempo con el balón, y eso solo lo hacen los grandes equipos de cualquier categoría", destacó Cano sobre un cuadro blanquiverde al que, según su análisis, fueron capaces de "defenderlo bien", "robarle la pelota" y "gozar de varios contragolpes" que los hubiese puesto "por delante en la primera parte".

En la segunda parte, para el técnico deportivista, el partido estuvo "más igualado", y no por demérito del Deportivo, sino por un Córdoba que "tuvo posesiones más largas, varias ocasiones claras y menos errores". Pese a ello, remarcó que, "si alguien mereció ganar", ese fue el Dépor y que las llegadas de los blanquiverdes no fueron lo suficientemente peligrosas: "Los números del Córdoba CF lo dicen todo, pero no recuerdo ninguna parada de Mackay", precisó.

Y es que, Óscar Cano demostró ser muy consciente de que puntuar ante el Córdoba CF es complicado siendo el actual líder del Grupo I. Por eso admitió que su equipo sale "reforzado del empate", pues sumó un punto ante un conjunto cordobés "con confianza y grandes jugadores": "En este tipo de partido donde te ves competir con estos equipos que han empezado bien y además eres merecedor de ganar, debes reforzarte", concluyó el entrenador del Dépor, quien añadió que el estado de ánimo de los suyos es "excepcional" de cara a los próximos partidos ligueros.