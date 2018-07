Oliver: "Con mi cabeza en la papelera, Tebas es feliz"

Luis Oliver se ha despedido hace unos minutos del Córdoba, disparando con bala hacia el presidente de LaLiga, Javier Tebas y dejando caer que Jesús León sufrió extorsiones para forzar su salida, por su mala relación con Tebas. "Es el día más triste de mi vida deportiva", ha asegurado el navarro, que cree que "hoy tenemos dos personas tremendamente felices, uno se llama Carlos González y otro Javier Tebas".

Sobre el anterior propietario del Córdoba, Oliver no ha querido ahondar porque "todo lo que diga puede perjudicar al club", pero sí lanzó dardos al apuntar que "es un hombre feliz. En las negociaciones me enfrenté a él porque es de un talante despreciable y y yo no tolero a la gente así. No soy objetivo al hablar de él, sé que está muy feliz con mi despido. Me preocupa que esté feliz con algo, porque eso es perjudicar al Córdoba".

Con Tebas sí se extendió más, para señalar que "ha inventado un sistema que se llama el límite salarial. El límite salarial es como la fórmula de la Coca-Cola, que todo el mundo sabe que existe pero nadie la conoce. Desde LaLiga venden que es una fórmula matemática, igual para todos los clubes, pero es mentira. Es un arma de extorsión de Tebas para los clubes modestos. Él aplica una numeración u otra según le convenga".

Oliver se lamentó de que Tebas "tiene vara de medir, para cada día una", y ha recordado que "todos hemos sido testigos de la vara de medir contra el Córdoba. Cuando en febrero y marzo empezamos a ganar partidos, Tebas daba una rueda de prensa para hablar de los niños del Nepal y metía al Córdoba, iba a inaugurar un colegio y metía al Córdoba. Antes de empezar el expediente él ya hablaba de descenso, ya sabía el expediente. Todo para desestabilizar, porque lo conozco y no es que pise charcos, es que le gusta tirarse de cabeza". Sobre su salida del club, Oliver fue claro al señalar que "con mi cabeza en la papelera, Tebas es feliz".

Además, el ex director deportivo blanquiverde ha reconocido que en sus previsiones estaba contar con un límite salarial de "unos siete millones de euros", el doble de lo que tiene actualmente el conjunto cordobesista, unos 3,35 millones.

Por último, Oliver ha asegurado que mañana dará el relevo a Berges y que las operaciones que tenía avanzadas quedarán a disposición del club, aunque habrá que ver si en la situación actual son asumibles.