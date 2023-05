Mérida - Córdoba CF: Del ascenso a la descomposición en un año

El 16 de abril de 2022 el Córdoba CF lograba en el Romano ante el Mérida el deseado ascenso a Primera Federación. Lo hizo en un curso brillante y en el que los blanquiverdes metieron la velocidad de crucero tras ser uno de los mejores conjuntos de una categoría de la que había que salir lo más rápido posible para intentar retornar al fútbol profesional lo antes posible.

Tocaba dar el segundo paso, el del salto a Segunda División, durante el estreno en Primera Federación. El reto era complicado, pero la ilusión y la unión eran las armas de un Córdoba CF que arrancó el curso como si no hubiese acabado el ejercicio 21-22. Los blanquiverdes metieron la directa y fueron superiores al resto de rivales del Grupo I y llegaron a tener hasta cinco puntos de renta respecto al segundo clasificado. Todo iba viento en popa.

La entidad, ante la evolución de los hechos, decidió renovar a Germán Crespo y también a la dirección deportiva encabezada por Juan Gutiérrez Juanito. Incluso cerró la continuidad de Carracedo, al que se le renovó el contrato. Todo era cuestión de ir avanzado la temporada, pero las bases estaban consolidadas para poder dar ese segundo paso.

Pese al buen inicio, en el cierre de 2022 e inicios de 2023, justo con el mercado invernal -salieron seis jugadores y entraron otros seis-, todo cambió en el Córdoba CF. La suerte ya no era la misma. El ciclón cordobesista ya no marcaba los goles del inicio y llegaron las derrotas y una crisis de resultados que acabó con la era de Germán Crespo tras salir de los puestos de play off de ascenso a Segunda División.

Con solo una victoria en toda la segunda vuelta -dos en lo que va de 2023-, el Córdoba se convirtió en el peor equipo de la categoría. Llegó Manuel Mosquera a falta de ocho partidos para la conclusión de la fase regular y aún había tiempo para revertir una situación que ya era insostenible. De hecho, tras seis duelos al frente del banquillo, el técnico gallego solo ha conseguido tres puntos de 18 posibles.

La debacle cordobesista ha sido total. Situados en la novena plaza, los blanquiverdes vuelven 13 meses después al estadio Romano para enfrentarse a un Mérida que ya se llevó los tres puntos de la primera vuelta de El Arcángel en el cierre de 2022. Fue el inicio de un camino tortuoso, espinoso y que acabó con la unión con la afición, como se pudo comprobar en el último envite en casa ante el San Fernando.

De la fiesta del ascenso de Mérida se ha pasado a la descomposición de un ciclo en apenas 13 meses. En la semana del regreso al Romano, y ya sin Germán Crespo al frente del equipo, la entidad anunciaba este pasado lunes la salida como consejero delegado de un Javier González Calvo que era el hombre de peso de Infinity desde su llegada al club en diciembre de 2019.

Casi cuatro años después de la entrada del grupo inversor de Bahréin, todo sigue igual en el plano deportivo. El Córdoba sigue en la categoría de bronce y no se han dado los pasos deseados hacia el fútbol profesional. Sin nada en juego, solo la honra de poder estar en puestos de Copa del Rey para el curso próximo, la entidad acepta la descomposición de una etapa y abre una nueva era con la llegada de Antonio Fernández Monterrubio, que desde este miércoles ya trabaja en las oficinas de El Arcángel.

A la espera de la primera rueda de prensa del directivo sevillano, el Córdoba se cruza con el Mérida con solo 12 jugadores de los que lograron el ascenso hace 13 meses. Sin embargo, con Javi Flores, que este jueves entrenó al margen del grupo; Puga, Gudelj, Ekaitz Jiménez y Felipe Ramos fuera de los planes de Mosquera, solo estarán siete de los que lograron el salto de categoría a Primera RFEF.

En solo 13 meses, el Córdoba ha pasado del boom del ascenso a perder todo lo labrado por una pésima racha que ha arrasado con todo, o casi todo (de momento). La desunión con la grada es total y Antonio Fernández Monterrubio tendrá mucho trabajo por delante para revertir una dinámica insostenible que supuso un antes y un después de la era Infinity en el club blanquiverde.