AD Mérida - Córdoba CF: Martínez estará disponible y Antonio Casas será duda hasta última hora

El Córdoba CF tiene los cinco sentidos puestos en el encuentro del próximo sábado en el Estadio Romano José Fouto ante un AD Mérida (20:00) que pelea por la salvación en el Grupo 2 de la Primera Federación. El partido es vital para las aspiraciones de un cuadro blanquiverde que apenas se puede permitir fallar si quiere ascender de manera directa. De ahí que la preparación durante la semana esté siendo intensa e Iván Ania quiera tener a toda la plantilla enchufada.

Empezando por la defensa cordobesista, la gran noticia de cara al próximo compromiso liguero es que José Antonio Martínez estará disponible para hacer frente al Mérida. Así lo confirmó en la rueda de prensa previa el propio Iván Ania, quien puso al central el cartel de "disponible" después de haber estado "toda la semana entrenando con normalidad" y de recibir el alta médica de esa lesión que lo ha tenido un mes alejado de los terrenos de juego.

Todo apunta a que el defensa onubense volverá a entrar en una convocatoria después de que se lesionase el pasado 25 de febrero en el encuentro en El Arcángel ante el Melilla, en la que fue la primera y única vez hasta la fecha en la que ha sido titular con la blanquiverde. Será, por tanto, un refuerzo importante que se suma a un Carlos García que parece también recuperado de sus problemas de vértigos que le impidieron estar en las dos últimas citas ligueras.

El Córdoba CF llegará al encuentro en Mérida con la defensa al completo a excepción de la ya habitual ausencia de Adri Castellano, que hace un par de semanas que cuenta con el alta médica, toda vez que su lesión muscular parece curada, pero que no termina de tener las mejores sensaciones para integrarse al grupo de manera total en los entrenamientos y poder ser una opción real para las convocatorias de Iván Ania.

La gran duda para el próximo partido está en la delantera blanquiverde. Antonio Casas fue baja de última hora la semana pasada antes de recibir en El Arcángel al San Fernando por unas molestias musculares de las que no está al 100% recuperado. Lo confirmó Iván Ania en la previa, pues no aseguró que el rambleño vaya a estar en la convocatoria del próximo sábado y avisó de que todo dependerá de cómo le vaya al jugador en el último entrenamiento de la semana, que tendrá lugar este viernes en El Arcángel a las 10:30 a puerta cerrada.

"Si hay la más mínima duda no lo voy a forzar, porque no estamos en un momento en el que podamos cometer un error. Luego lo perderíamos para el resto de la liga o no estaría en el punto de forma óptimo para afrontar estos últimos partidos de liga", precisó el técnico asturiano sobre el estado físico de Antonio Casas, que será duda hasta última hora.

El sustituto natural del rambleño es un Alberto Toril que, sin embargo, no está en su mejor condición física. Lo destacó también el entrenador del Córdoba CF, quien recordó que el delantero estuvo tres semanas fuera por el fallecimiento de su madre y que regresó al trabajo "algo rezagado" y "algo fuera de forma", de ahí que saliera desde el banquillo en el último partido y que Ania optara por colocar a Kike Márquez como delantero centro.

"La mejor manera de volver a recuperarlo es en los entrenamiento y volviendo a tener minutos en los partidos. Tenemos que valorar más cosas que solamente en el aspecto físico. Puede jugar Kike Márquez en una posición de punta que para él no es desconocida. También tendremos la opción de Toril, incluso la de Kuki Zalazar y la de Óscar Jímenez, el jugador del filial", señaló el entrenador del Córdoba CF sobre la posición de delantero.