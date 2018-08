Marcos Lavín se lesiona y abre más dudas sobre la portería del Córdoba CF

El Córdoba no gana para sustos este verano. A falta de escasos dos días para el cierre del mercado, la lesión de Marcos Lavín en el entrenamiento de esta mañana supone una nueva traba en el plan de reestructuración de la plantilla que tenía trazado el club blanquiverde. De momento, este nuevo contratiempo hace dudar ahora a la directiva sobre la conveniencia o no de dar salida a Igor Stefanovic, sobre todo mientras no esté garantizado que este movimiento pueda conllevar la inscripción definitiva de Pawel Kieszek, en manos de LaLiga.

Lavín se ha lastimado en una muñeca en el entrenamiento de esta mañana, que ha abandonado con una bolsa de hielo en la zona y evidentes signos de dolor, y podría estar de baja varias semanas. Sin Pawel, la rescisión de contrato de Stefanovic dejaría a Carlos Abad como único portero de la primera plantilla para los próximos partidos. Eso sería sin duda un riesgo que la entidad cordobesista valora en estos momentos, sin descartar mantener su plan inicial. Porque la pérdida de confianza del cuerpo técnico y la directiva es total en el cancerbero serbio, titular en las dos primeras jornadas ligueras, en las que ha encajado 7 goles sin que sea realmente el único culpable de esa sangría.

Ante tal situación, el Córdoba ya comunicó a Stefanovic que tendría que buscar equipo. Incluso la idea era dar carpetazo a la relación contractual durante este miércoles o jueves, sin apurar siquiera al último día del mercado. No se descarta tampoco que fuera de manera unilateral, sin negociación alguna entre las partes. Un proceso que se agilizaría si LaLiga diera el visto bueno a la inscripción de Pawel, pero que ahora mismo está en punto muerto por la lesión sufrida por Marcos Lavín, elegido como tercer portero y comodín para ser segundo hasta enero de persistir los problemas con el límite salarial.