Manuel Mosquera: "Con el trabajo estoy encantado, pero tenemos que mostrarlo el domingo"

En su segunda semana al frente del Córdoba CF, Manuel Mosquera asume que el triunfo en la visita al Rayo Majadahonda es el único resultado que valdría a su equipo para dejar atrás la dinámica negativa de resultados. El gallego, después de un estreno con luces y sombras, tiene claro que el tiempo apremia y que los conceptos trabajados estos días tienen que verse ya sobre el césped.

El preparador blanquiverde se mostró especialmente contento por la predisposición de sus futbolistas. "Al equipo lo veo muy bien, entrenamos de maravilla. Los jugadores intentan ser esponjas, porque hay muchos conceptos que meter. Estoy muy contento con ellos. Da gusto ver su nivel de profesionalismo", comentó al respecto Mosquera.

Y es que Manuel es consciente de que el tiempo juega en su contra y debe aprovechar cada día al máximo para hacer de su equipo lo que él quiere. "Desde mi llegada, tengo que atender muchas cosas. Tengo que poner mis conceptos en el club, pero también ser muy sensible con el momento en que he llegado, entender todas las opiniones. Queremos ganar, pero también dotar al equipo de mis conceptos. Con el trabajo estoy encantado, pero tenemos que mostrarlo el domingo", asumió.

Mosquera reiteró que ante el Alcorcón, el día de su estreno, su equipo no renunció a ganar, pero tampoco escondió que llegó al final del partido muy justo, algo que provocó en cierto sector de la afición la sensación de un conservadurismo descarado. "El otro día no nos conformamos, pero no llegamos a hacer el daño que queríamos. Parecía que teníamos parsimonia, pero en ningún caso queríamos eso. Mi sensibilidad es aceptar ese malestar, no puedo decir lo contrario. Yo acepto eso y trabajamos para que cambien ese concepto de nosotros. Era el primer partido, con un gran rival y la confianza también está en minimizar errores", apuntó el técnico al respecto.

En la faceta en que sí espera ver un claro progreso es con el balón, el aspecto que menos le gustó de su equipo ante el Alcorcón. "Si el otro día no hicimos ocasiones o llegamos pocas veces es porque el manejo de balón no fue bueno, pero asumo esa responsabilidad porque esas hojas de ruta ni las tenían aún. Esta semana sí las tienen desde el primer día. Sigue siendo pronto, pero ya espero que ante el Rayo ocurra muchas más veces lo que no ocurrió ante el Alcorcón", apuntó el gallego.

Con una semana más de trabajo asimilada, al Córdoba le llega el momento de forzar para lograr esa primera victoria que le cambie la dinámica y para ello el técnico podría plantear algunas variantes en su once inicial. "Puede ser, pero no necesariamente. Los entrenamientos son fundamentales para mí, porque es la forma que yo tengo de verlos. Ellos tienen muy claro de mí es que todos van a estar dentro del objetivo. Lo que no puedo decirles es cuándo", apuntó en clara referencia a esos jugadores que ahora están participando algo menos.

Dos de los hombres que contaron con su confianza ante el Alcorcón fueron José Alonso y Ekaitz Jiménez, por quienes se le preguntó a Mosquera, al acabar tocados físicamente el duelo del pasado domingo. "Los he visto muy bien. Alonso ha estado un poco más tocado, pero ayer ya hizo un partido en el estadio normal y no tiene esa fatiga. Por supuesto, pueden estar en el once inicial porque están al 100%, en la misma disposición que los demás", aseguró.

Al preparador blanquiverde se le preguntó también por cómo gestiona la presión de saber que los rivales directos juegan antes y puede alejar el objetivo para su equipo. "Es algo que también trabajo, pero mi mentalidad es no valorar lo que no podemos controlar. Mañana sabremos los resultados, pero no voy a estar perdiendo energía. Si se dan los resultados que necesitamos, perfecto, pero si no, a lo nuestro, que es sumar de tres en tres. Es muy difícil que el jugador no se preocupe por la clasificación. Ahora mismo el objetivo es el Celta B, que está a cuatro puntos. Si nosotros hacemos nuestro +3, estaremos a uno, dependiendo de lo que hagan ellos, pero sin nuestra victoria es imposible", indicó.

El Rayo, "un buen equipo, aunque con bajas"

Cuestionado por el Rayo Majadahonda, Manuel Mosquera dejó claro que "es un buen equipo, con la personalidad de su entrenador, pero es verdad que tiene sus urgencias". "Me espero un buen equipo, aunque con bajas. Alfredo siempre con sus equipos trabaja desde atrás con la salida de balón y tratando de desajustar en campo propio para llegar después por bandas, donde tienen jugadores muy buenos. Tienen a Javi Ros, un faro mayor de lo que tenían porque es un jugador muy posicional. Tienen a Nando, que es baja, que les da mucha profundidad, y también a Albiach, que les da mucho jugando en banda o por dentro", esbozó el técnico.

Mosquera no es ajeno a las bajas del rival y asume que eso le puede llevar a cambiar su planteamiento. "El Rayo funciona a través del balón, intenta desajustarte con balón, y eso es lo que espero. Pero entra las bajas y el momento, lo que no voy a hacer es ser adivino. Planeamos nuestro escenario, que es el más importante, y valorando las opciones del rival. Pero el Córdoba siempre va a ser lo más importante", resaltó.