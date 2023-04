Manuel Mosquera: "No hablo de final, pero es ganar, ganar o ganar"

Manuel Mosquera no quiere hablar de una final para el Córdoba CF en la cita ante el Deportivo de la Coruña, pero es consciente de que la única cábala para seguir en la pelea del play off de ascenso a Segunda División es "ganar, ganar o ganar" este domingo en El Arcángel ante un rival que tiene "una gran plantilla". Por ello, el técnico gallego, que entiende "la tristeza y decepción" de la afición, le pide "una más".

Aunque este pasado jueves Antonio Caballero habló de "final" ante el Deportivo, Manuel Mosquera reconoció que "la palabra final no la utilizo mientras haya partidos por delante". Eso sí, "no le voy a quitar a que es fundamental y definitivo para abrir el abanico de posibilidades", comentó un preparador gallego que apuntó que lo que necesitan es "ganar, ganar o ganar, pero final no es porque entre matemáticas y los resultados de otros equipos puedes tener opciones". No obstante, da "igual" como se diga porque "no resta nada de la importancia de ser fundamental".

Sobre la necesidad de salir activados al encuentro, Mosquera reconoció que "en los dos partidos nos ha pasado algo así, aunque no es todo falta de atención o de activación grave pero ha ocurrido". "Tiene que venir implícito que la salida debe ser fortísima, pero esto no te exime de una jugada fortuita", apuntó el técnico gallego. Además, añadió que "una salida a ver qué pasa, será malo para un equipo. Sin embargo, si eres proactivo para salir fuerte, te prepara para todo tipo de jugadas". "Va implícito en mi trabajo, que va todo, y la concentración debe ser desde el primer minuto", comentó.

Ante la ausencia de Lucas Pérez, Mosquera señaló que su baja es "fundamental, pero no es definitiva y estaríamos faltando a la realidad porque el Dépor, antes de Lucas, ganaba muchos partidos porque tiene una gran plantilla". "No viene Lucas y tirarán de otras herramientas, aunque baja mucho el lanzamiento de estrategia sin Lucas. Tienen jugadores magníficos, pero cuando tienes un habito y debes cambiarlo... lo tienes que notar, sí, pero no es definitivo".

También espera Mosquera que "el escenario es que se vaya a nosotros" este envite. "El Dépor tiene buen juego con balón y tenemos que hacerles un día difícil, que no tengan balón fácil y que no hagan transiciones. Quiles y Lucas, por ejemplo, deshacen el partido con Ceuta con una transición. Ellos corren bien al espacio, pero su juego interior es lo más fuerte que tienen", apuntó. Por ello, comentó que "nosotros debemos salir a por todas y que el Dépor tengo una día difícil en todos los sentidos".

Por otro lado, también comentó Mosquera que no mira más allá "de la victoria" ante el Deportivo. Incluso entiende "la tristeza y la decepción" en la afición. "Intento desde que he llegado ser comprensivo con la gente porque no salen de ver a su equipo siendo ganador", reconoció el técnico gallego. "Yo les pediría una más porque históricamente esta afición es de una pasión infinita", apuntó el preparador del Córdoba CF, que reiteró que "una más y si creen, que crean. Entiendo que no encuentre respuesta pero no tengo dudas de que la afición estará con nosotros".