Caballero, sobre el Córdoba CF - Deportivo: "Hay que tomárselo como una final"

El partido ante el Deportivo de La Coruña se presenta como un final para el Córdoba CF. Así lo reconoció Antonio Caballero, mediocentro blanquiverde, que no quiso poner paños calientes y habló abiertamente de una semana crucial para los intereses del conjunto cordobesista de alcanzar el play off de ascenso a Segunda División.

"Hay que tomárselo como una final, también pensando que vienen tres partidos en una semana y creo que van a marcar si vamos a estar en la pelea o no. Hay que tomarlo como una final", reiteró Caballero, que ve al Deportivo como un rival de enjundia: "Es un club de superior categoría, con una plantilla de elegidos, pero también tienen sus defectos. Vamos a intentar sacar nuestras virtudes para contrarrestar las suyas y conseguir los puntos, aunque está claro que es una de las grandes plantillas de la categoría".

Dentro de ese gran rival no estará Lucas Pérez, ausente este domingo por sanción. Esa baja es llamativa, pero Caballero sabe que el potencial del Deportivo va más allá de un futbolista. "No hay que tomárselo así. Es verdad que Lucas Pérez es un jugador diferencial que ha venido de Primera División, pero el Deportivo no va a ser menos porque no venga, siguen teniendo una gran plantilla", recordó el jiennense.

Una de las incógnitas que está por resolver en el Córdoba CF es, precisamente, el acompañante de Caballero en la medular, por la ausencia de Diarra. El futbolista blanquiverde se mostró tranquilo y confiado en que quien salga junto a él lo hará bien: "Decida lo que decida el entrenador, somos tres centrocampistas que lo vamos a hacer bien, le toque al que le toque jugar, para conseguir los tres puntos".

Cuestionado por los motivos de esa mala racha que arrastra el conjunto blanquiverde, Caballero aludió a una mezcla de aspecto psicológico y futbolístico. "Creo que va de la mano. La cabeza mueve montañas y llevamos una dinámica muy negativa y de mucho recorrido. Si la cabeza no va, las piernas te pesan y lo que antes se hacía bien ahora se plasma de manera negativa. Va todo de la mano, pero no tenemos que buscar excusas, hay que ser fuertes de cabeza, plasmar el plan del míster y conseguir los tres puntos este domingo", apuntó.