Mosquera y su primer gran dilema en el Córdoba CF: ¿quién suplirá a Diarra?

El partido ante el Deportivo de La Coruña supone para el Córdoba CF una oportunidad ideal, quizás la última, para renovar sus aspiraciones a alcanzar el play off de ascenso. Después de dos semanas sin ganar con Manuel Mosquera en el banquillo, el duelo ante los gallegos llega con tintes dramáticos y con serias complicaciones para el técnico, al que se le presenta un gran dilema. Y es que con Youssouf Diarra sancionado, encontrar una pareja a Caballero en la medular es el principal quebradero de cabeza de Mosquera en esta semana.

En su tercera semana en El Arcángel, Manuel se encuentra en una disyuntiva seria. Se da por seguro que Antonio Caballero seguirá siendo titular en el doble pivote del conjunto blanquiverde. Pero, ante la sanción por acumulación de amarillas de Diarra, ¿quién será su acompañante? La respuesta a esa pregunta no es nada sencilla, por diversos motivos.

El primero de ellos es que Mosquera no cuenta con demasiados efectivos acoplables a ese puesto. Javi Flores sería el recambio más fiable para el centrocampista maliense, pero el de Fátima no está en un momento físico bueno. De hecho, tras jugar media hora ante el Rayo Majadahonda, el capitán blanquiverde no se ejercitó con el grupo este miércoles, aquejado de unas molestias que le hicieron parar. Su presencia en la convocatoria no parece que vaya a ser un problema, pero de ahí a partir como titular, hay un trecho.

La otra solución natural que ofrece la plantilla del Córdoba es la de Armando Shashoua. El inglés es un futbolista más de corte creativo, mucho menos físico que Diarra pero con la capacidad de distribuir mejor el balón y de marcar el ritmo del partido. Unas características que, sin embargo, todavía no han convencido a Manuel Mosquera. No es casualidad que el joven cedido por el Ibiza sea uno de esos futbolistas que todavía no se ha estrenado con el nuevo entrenador.

Esa circunstancia es la que arroja dudas sobre su titularidad ante el Deportivo de La Coruña, por mucho que su técnico no cuente con más opciones. Mosquera pretende que su equipo cuente con un doble pivote de mucho trabajo, aguerrido y que sea una pareja clave para ese juego de presión en el que basa su idea. Una premisa en la que Shashoua no destaca, precisamente.

La opción de Alberto Jiménez

Ante la escasez de alternativas naturales que convenzan completamente a Mosquera, el técnico podría optar también por adelantar la posición de Alberto Jiménez. El canario es un futbolista muy acostumbrado a jugar como mediocentro defensivo, donde se ha desenvuelto incluso más que como central. El problema para ubicarlo ahora en la medular es que ese movimiento supondría dejar la zaga con lo puesto.

Y es que ahí entra en juego la escasez de centrales en la primera plantilla, derivada de la desgraciada situación que sufrió Dragisa Gudelj. La baja indeterminada del balcánico ha provocado que el Córdoba solo cuente con tres centrales. Si José Alonso y Jorge Moreno fuese la pareja titular en la zaga y Alberto participase como mediocentro, el técnico se quedaría sin opciones en el banquillo para atender una hipotética eventualidad.

Ese es el principal riesgo de apostar por Alberto como mediocentro, algo que por otra parte Manuel Mosquera desearía, en condiciones normales. Y es que el técnico gallego siempre ha tenido en sus equipos a un mediocentro con un perfil muy similar al que ofrece el de La Oliva. En un contexto más favorable en cuanto a efectivos disponibles, a buen seguro el veterano futbolista canario estaría jugando como jefe del centro del campo.

El recurso del filial

Como última opción para el técnico coruñés aparece Christian Delgado. El joven mediocentro ha vuelto esta semana a ejercitarse con el primer equipo, ante la carencia de efectivos. En los ejercicios se le ha visto ejercer tanto de pivote como de central, por lo que Mosquera gana una opción más que, sin embargo, es complicado que acabe utilizando ante el Deportivo.

Por un lado, dado el complicado momento que vive el equipo, introducir a un futbolista joven y sin continuidad en el primer equipo, parece demasiado arriesgado. Eso sin olvidar que el Córdoba B se juega buena parte de sus opciones de ascenso este domingo, horas antes de la visita del Deportivo, con el derbi provincial ante el Ciudad de Lucena. Dejar al equipo de Diego Caro sin una de sus piezas clave sería también arriesgado, sobre todo si finalmente Christian no está llamado a tener un papel protagonista con Mosquera.

Con esas alternativas sobre la mesa, y sin ninguna que ofrezca una solución convincente al cien por cien, Manuel Mosquera sigue deshojando la margarita en busca de dar con la tecla para hacer que su centro del campo funcione lo mejor posible en un partido de la máxima exigencia. Un dilema complejo que el técnico gallego tendrá que resolver.