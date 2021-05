Luis Yáñez se suma al baile de nombres en torno al Córdoba CF

La salida de Miguel Valenzuela del Córdoba CF podría no ser el único cambio que se produzca en los próximos días en la entidad. Justo al producirse la convocatoria por parte del club a los medios de comunicación para oficializar la salida del asesor deportivo, saltaba a la palestra el nombre de Luis Yáñez, actual director general del Rayo Vallecano, vinculado a su posible llegada al club de El Arcángel para asumir un rol similar al que ahora desarrolla en la entidad madrileña.

La noticia de los contactos avanzados por parte del Córdoba CF para el aterrizaje en el club de Yáñez, que incluso contaría ya con parte de su equipo de trabajo definido, fue avanzada por PTV Deportes Córdoba y rápidamente varios medios de comunicación y periodistas del entorno del club de Vallecas corroboraron tal extremo.

Fuentes del club blanquiverde consultadas por el Día, sin embargo, negaron cualquier conocimiento de esos movimientos y vinculación alguna con ellos, en caso de ser ciertos. Incluso Javier González Calvo, consejero delegado y vicepresidente de la entidad, reiteró una vez más su continuidad al frente del proyecto de Infinity en el arranque de la rueda de prensa de despedida de Miguel Valenzuela, en unas palabras que sonaron a clara alusión a ese baile de nombres que se viene produciendo en los últimos días.

Por su parte, Luis Yáñez no quiso pronunciarse de manera pública sobre esa posible vinculación futura con el Córdoba, argumentando que se encuentra centrado única y exclusivamente en su labor en el Rayo, que pelea por hacerse hueco en las eliminatorias por el ascenso a Primera División, en un momento además en el que es inminente el regreso del público a los estadios, con lo que ello supone a nivel organizativo para un director general.

Se trata, por tanto, de un nuevo nombre que se relaciona con el club blanquiverde tras el fracaso deportivo que ha supuesto el descenso a Segunda RFEF y que puede acarrear alguna consecuencia más al margen de los cambios en la parcela deportiva. En ese departamento, por cierto, parece claro que no estará David Vizcaíno. El ya ex director deportivo del Badajoz reconoció haber tenido algún contacto informal con el club de El Arcángel, que no pasó de ahí, pues él mismo aseguró que ni siquiera tenía una oferta para firmar por el Córdoba. Y es que como hace unos días ya publicó este periódico, la intención de los actuales gestores del club es que sea Juanito el que asuma el mando de la dirección deportiva, en una apuesta por la continuidad del proyecto. Ese aspecto, eso sí, debe confirmarlo la propiedad en los próximos días.