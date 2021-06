Luis Yáñez descarta su llegada al Córdoba CF

Nuevo giro de guion en el futuro del Córdoba CF. El que parecía destinado a ser el director general del club blanquiverde, Luis Yáñez, no recalará finalmente en el conjunto blanquiverde. El aún empleado del Rayo Vallecano admite que ha mantenido contactos con los inversores de Infinity, pero asegura que ha desestimado la oferta recibida por no haber podido alcanzar un entendimiento.

Después de semanas de inactividad en el club de El Arcángel, todo apuntaba a la espera de que el Rayo Vallecano finalizara su competición para que Luis Yáñez aterrizara en Córdoba y el conjunto blanquiverde aclarara su organigrama directivo de cara al próximo curso. Sin embargo, según avanzó La Jugada de Córdoba de Canal Sur Radio y pudo confirmar el Día, el gerente del Rayo Vallecano no será el encargado de tomar las riendas en el Córdoba CF.

En un mensaje remitido a los medios de comunicación que durante semanas han contactado con él para pulsar su posible llegada al club blanquiverde, Luis Yáñez asegura que su cabeza ha estado y está "al 100% en el posible ascenso" del Rayo Vallecano, aunque no ha querido alargar más el culebrón y ha confirmado que ha "desestimado" la opción de "poder ir para allá".

"Agradecer el interés, respeto y tacto con el que me habéis tratado. Igualmente le he trasmitido este agradecimiento a los inversores de Bahréin, por plantearme la oportunidad de dirigir su proyecto, si bien no se ha podido concretar un entendimiento", añadió Yáñez en su mensaje.

De esta forma, Infinity pierde la que era su principal opción para remodelar el organigrama directivo en el Córdoba CF, que a su vez amenazaba la posición del consejero delegado, Javier González Calvo, por la posible duplicidad de funciones que se podía producir.

La negativa de Luis Yáñez abre ahora un nuevo escenario en el club de El Arcángel, que casi 40 días después de su descenso a Segunda RFEF no da pasos significativos para planificar su próximo proyecto. En todo caso, no es para nada descartable que finalmente se produzca la remodelación de los cargos directivos en el club, algo que aún está por concretar.

Fuentes del Córdoba CF aseguran que siguen trabajando con normalidad, a la espera de que Bahréin concrete sus planes para la próxima temporada, para poder así asegurar quién será el próximo director deportivo, paso previo a la formalización del nuevo entrenador y la confección de una plantilla que se espera que esté de regreso a los entrenamientos en poco más de tres semanas, y en la que habrá muchísimas caras nuevas respecto al curso pasado.