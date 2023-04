Kike Márquez: "Hay muchos detalles que hacen diferente a Germán de Manu"

"Mi temporada ha sido una montaña rusa". Kike Márquez pasó por sala de prensa para hacer autocrítica personal y para elevar su confianza con la llegada de Manuel Mosquera, con el que compartió vestuario en el Extremadura y mantiene una buena relación al ejercer la capitanía en el cuadro extremeño. El gaditano, además, reconoció que no tuvo la confianza de Germán Crespo y que es un jugador que necesita "esa cercanía".

Sobre la llegada de Manuel Mosquera, Kike Márquez indicó que "la verdad que es una alegría". "Me alegro por él y no solo por lo que nos puede dar", incidió el gaditano sobre la llegada de un técnico gallego del que guarda muy buen recuerdo de su paso por el Extremadura, donde vivieron "momentos buenos y otros no tan buenos". "Me llevo bastante bien con él y me alegro en lo personal por él", señaló.

También apuntó el de Sanlúcar de Barrameda que había escuchado "las opciones" que manejaba el club para relevar a Germán Crespo. "Se hablaba de Munitis y me hablaron bien de él, pero a Mosquera lo conozco del Extremadura y allí nos dio esa alegría y nos inculcó que no todo estaba perdido". "Tenemos la opción del play off viva y creo que es la persona idónea para que se suba a este barco", recalcó el atacante cordobesista.

Sobre la situación de él y de Willy Ledesma, Kike Márquez no considera que partan "con ventaja", aunque ambos sí pueden "ayudar para cualquier cosa" y se puede "acercar a nosotros porque nos conoce a la perfección". "En ese aspecto tiene un plus que con otros jugadores no tiene", apuntó el gaditano. Además, comentó que Mosquera ha visto "muchos partidos de nosotros, pero ahora va a conocer a la persona y en los partidos pondrá el once que crea más conveniente".

También explicó Kike Márquez que Mosquera dejó "el mensaje bastante claro" en su presentación del Córdoba CF que debe verse a partir de este domingo. En este sentido, el de Sanlúcar de Barrameda dijo que se verá a un equipo "presionante y agresivo, y en eso hará hincapié en estos primeros días". "Tenemos todas las fuerzas en el Alcorcón y debe verse lo antes posible porque por ahí van los primeros pasos del Córdoba CF de Manu (Mosquera)".

Uno de los aspectos que valoró Kike Márquez sobre el nuevo técnico del Córdoba CF es "la cercanía que tiene con el futbolista y el mensaje que él quiere. Ese mensaje cala a lo que es la persona y eso es uno de los fuertes del míster". De hecho, señaló que es "diferente" a Germán Crespo. "El día a día en el vestuario es diferente porque el míster Mosquera es más cercano al jugador y va a conocer un poco más a la persona", expuso.

También incidió que "Germán trabajaba diferente y se centraba más en el tema táctico". En definitiva, son "muchos detalles que hacen diferente uno al otro". No obstante, Kike Márquez comentó que "Germán ha hecho un trabajo enorme y ahora con la llegada de Manu estaremos a muerte con él", a pesar de que "el calendario es el que es".

Con la presencia este domingo en El Arcángel del líder, Kike Márquez quiso quitar hierro a la visita del Alcorcón. "Da igual el rival que sea, hay que respetarlo porque sabe muy bien a lo que juega porque es un equipo que no tiene prisa y sabe esperar a esa oportunidad", apuntó. Además, añadió que tienen que "ser conscientes ante un equipo con las ideas tan claras".

"La victoria hará que nos agarremos a la gente que ha perdido la confianza en nosotros con toda la razón para que se pueda conseguir el objetivo" de un play off que está a cinco puntos a falta de ocho jornadas para que concluya esta fase regular en el Grupo I de Primera RFEF. De hecho, señaló el de Sanlúcar de Barrameda que será "un partido totalmente diferente" al que se juego en Santo Domingo y que perdió el Córdoba CF por 3-0. "Simplemente con el cambio de entrenador hay una motivación extra. Inconscientemente el equipo se multiplica y tiene ese aire fresco", matizó.

Para intentar vencer a un Alcorcón que "no perdona", no deben "regalar nada" y además tienen que tener "esa suerte de cara a gol" que se ha perdido en estas últimas jornadas. "El equipo es consciente de que arriba hay gol. Si miramos las primeras jornadas con las siguientes, hay mucho cambio", destacó el gaditano tras incidir este miércoles Mosquera en el entrenamiento en el ataque.

Sin confianza de Germán Crespo

"En Linares tuvimos varias ocasiones, en Pontevedra no entró. El problema no es fallarla, el problema es no tenerla. El equipo tiene gol y tenemos que tener esa tranquilidad de que la pelota pueda entrar", comentó un Kike Márquez que fue claro al afirmar que su temporada está siendo irregular. "Ha sido como una montaña rusa. Ha sido de idas y venidas", explicó. En ese sentido, aclaró que debe dar "un paso adelante para creer en mí mismo y dar lo que la gente espera de mí". "Esa confianza que me dan, debo demostrarla en el campo y que no se equivocaron cuando me firmaron", apuntó.

Por último, Kike Márquez destacó que "no" tuvo la confianza de Germán Crespo, un hecho que "para nada es achacable al míster". Eso sí, indicó que él es "de esas personas que necesita esa cercanía". "Igual no es su manera de trabajar, en otros casos, como con Manu, la he tenido", reconoció un atacante cordobesista que recalcó que "al final soy responsable de lo que hago en el campo y soy yo el que debe dar el paso hacia adelante".