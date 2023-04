Manuel Mosquera: "La base es intensidad, agresividad y presión"

"La base es intensidad, agresividad y presión". Manuel Mosquera tiene claro cuál es el plan de actuación en el Córdoba CF. Junto a Javier González Calvo y Juan Gutiérrez Juanito, el preparador gallego indicó en su presentación como técnico cordobesista que es "un honor" estar en una entidad "con un peso histórico increíble".

Antes de que tomase la palabra Manuel Mosquera, Javier González Calvo quiso dedicar unas palabras al cuerpo técnico encabezado por Germán Crespo: "Serán cortas pero de corazón porque así lo siento y porque nos llevaron y nos ayudaron a olvidar las penas y a llevar una sonrisa siempre. Eso se lo tenemos que agradecer y es por lo bien que lo hicieron".

"Desearles lo mejor a ellos y a sus familias y aquí tienen su club, que les ayudará en todo lo que necesiten. Muchas gracias por todo lo que habéis hecho y por llevar una sonrisa cada mañana en nuestro club. El fútbol es así y te lleva a circunstancias que nunca esperas", esgrimió un Javier González Calvo que apuntó que "hoy empieza un día nueva, una nueva etapa con Manuel Mosquera al frente".

"Desde que la dirección deportiva me puso el nombre de Manuel Mosquera le dije que no lo dudasen porque he compartido cosas complicadas en su etapa en el Extremadura", reconoció el consejero delegado. Además, cree que falta "confianza" en la plantilla y "quién mejor que él para ponerse al frente de este barco". "Te ayudaremos en todo lo que necesites, espero que nos hagas disfrutar y pasemos buenos momentos", cerró González Calvo.

Por su parte, Juan Gutiérrez indicó que es "un día de sentimientos encontrados porque se nos va un entrenador que ha conseguido buenos números en Segunda RFEF y en el inicio de esta temporada. Hemos hecho todo lo posible para que pudiese continuar, pero el fútbol es así de ingrato". "Es un día extraño, estás triste pero alegre porque viene un técnico como Manuel para poder intentar meternos en el objetivo del play off y en la liga de fútbol profesional", apuntó.

"Manuel me transmitió confianza en el equipo y eso es importante porque, tras darse el domingo una serie de resultados, está convencido de que se puede conseguir el objetivo", expuso el director deportivo del Córdoba. Además, indicó que "ese convencimiento debe llegar a los jugadores, y esto se trata de ganar partidos y de que lleguen los resultados".

Sobre el contrato, Juanito expuso que Manuel Mosquera firma hasta el final de temporada "sin opción de renovación". No obstante, sí señaló que esa continuidad llegaría "si los resultados nos acompañan y nos convence la idea que tiene con su trabajo". De hecho, sería "una señal inequívoca de que ha ido todo estupendamente", apuntó el director deportivo.

"Es un honor llegar al Córdoba CF"

Por su parte, Manuel Mosquera reconoció en su presentación como nuevo técnico blanquiverde que es "un honor llegar al Córdoba CF". "Es un honor poder entrenar a este equipo con un peso histórico increíble y con un cañón de energía que es su afición. Es un honor y estoy encantado de estar aquí", comentó el preparador gallego. Además, señaló que es "una posibilidad enorme, conozco muy bien al Córdoba y conozco el potencial de la plantilla. No lo conozco en los detalles, pero lo importante es que es un honor representar a este club tan grande".

También dijo clara su receta para las ocho finales que tiene encima de la mesa: "La base es intensidad, agresividad y presión. Estas tres cosas son fáciles de decir, pero difíciles que se junten todas y no fácil de presentar en un equipo. Eso debe ser lo que tenga este equipo, que tiene un potencial increíble en ataque". "Más allá de sistemas, tenemos un material increíble, muy versátil, con posiciones dobladas y se adapta a lo que pienso", apuntó.

"El Córdoba era ya un equipo presionante y agresivo en ataque, yo le daré mi versión. Depende de quién metas, puede ser un 4-4-2 o 4-1-4-1. El sistema es un punto de partida, pero los jugadores son los que hacen y deshacen", comentó el preparador gallego sobre su posible esquema de juego de cara al envite de este domingo con el Alcorcón.

"Me da igual el calendario: solo se puede ganar al Alcorcón"

Sobre las citas que tiene por delante, Mosquera comentó que vio al Alcorcón, que "ya hablaré de él y es un buen equipo", pero ahora mismo "me da igual el calendario porque solo se puede ganar uno, al Alcorcón, que es el que viene". "Faltaría más no tener respeto a los rivales, pero para nosotros el importante es el Córdoba y tenemos que ir a ganar. Solo podemos ganar este partido. No hay que perder la energía con lo siguiente. Solo trabajamos en el Alcorcón en todas sus dimensiones".

Ahora mismo "lo más importante es el Córdoba, sus jugadores, su afición y el equipo que ha demostrado ser durante la temporada. Solo hay una energía a emplear y es el domingo ante el Alcorcón". "No se pueden ganar seis puntos, sin ganar los tres primeros", reconoció Manuel Mosquera sobre sus planes, que pasan directamente por la cita de este domingo.

Cuestionado por los problemas del bajón, Mosquera considera que "si los hablase, faltó el respeto a Germán, que ha hecho cosas buenísimas en el club". "Cuando estoy aquí, es porque hubo cosas mal. Hay varios factores, pero no debo decirlo porque estaría feo. Creo que hay cosas qué hacer, pero este equipo fue ganador y es gracias al trabajo de Germán".

De las ocho citas, cinco son en casa, por lo que Mosquera volvió a reiterar que el Córdoba tiene "un cañón en una afición que es maravillosa y que siempre es ejemplo de como se llenan los campos. Siempre se pone ahí y encima juegas cinco partidos en casa... ese cañón de energía tan fuerte de la afición, que sabe y que ha vivido tantas cosas, es una ayuda increíble". "En nuestro Reino el único equipo que puede ganar es el Córdoba al Alcorcón", señaló.

Sobre la importante labor de intentar cambiar el chip a la plantilla, Mosquera reconoce que "hay muchas formas de trabajar y de hacer esa gestión. Tenemos que elevar las cualidades, que son muy buenos. Tienen cualidades enormes y ser jugador del Córdoba no es fácil porque pasas una serie de pruebas, visualizaciones y seguimiento. Es un privilegio ser jugador del Córdoba".

"La cabeza es muy importante y hay que trabajarlo día a día"

Ahora comentó el gallego que vino "un momento malo y hay que recuperar uno a uno para ser un bloque". "Cada día aporto cosas y me centro mucho en la persona. Si a esta persona la cuido, va a rendir", señaló. Además, añadió que "la cabeza es muy importante y hay que trabajarlo día a día. A algunos se les debe decir poco y no tiene nada que ver con la gestión de Extremadura, pero estos jugadores viniendo en un tramo malo están en posición privilegiada de atacar un play off".

También fue claro al indicar que están "a nada de conseguir un play off y de hacer cosas grandes. Es una realidad, tenemos rivales directos y un partido más, que menú mejor que ese". "Vuestras cualidades, pedazo de afición y a ganar partidos. Es un privilegio pero adquiere responsabilidades llevar este peso", comentó Mosquera. También hay "rivales buenos y lo respetamos, pero esa es la forma de entender y por ahí hay que hacer".

Por otro lado, sobre su relación con Gaspar Gálvez, destacó que lo conoce de hace "dos horas". "Yo valoro mucho tener a un exjugador de la casa, que es importante, porque en dos horas le he visto las ganas que tiene", reconoció. "Toda la gente que me han presentado tienen los valores de aquí y un exjugador de aquí más", apuntó Mosquera.

Por último, Mosquera destacó que hubo "un momento que el Córdoba está arriba y fuerte y todos los jugadores de ataque tenían goles marcados. Eso es una virtud tenerla. Es un chorro de potencia que lo tienes ahí". "Tenemos potencial y la virtud de este equipo es poderosa", comentó. De hecho, recordó el partido de Badajoz, que fue "incontestable lo que hizo el Córdoba, con un poderío tremendo". "Fue a campos complicados y empezó como un cañón. Es un equipo con personalidad y factores a recuperar. El gol es la salsa de esto, pero tenerlo aquí qué bien", reconoció.