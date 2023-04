Juan Gutiérrez: "La crisis del Córdoba CF llega antes del mercado invernal"

Otro de los protagonistas de la presentación de Manuel Mosquera como técnico del Córdoba CF fue Juan Gutiérrez Juanito, que fue muy claro al indicar que "para nosotros la primera opción era Munitis". También expuso que para conseguir el objetivo final el equipo debe apuntarse "seis partidos de ocho o incluso algo menos porque ahora no es fácil ganar".

Sobre el relevo en el banquillo, Juan Gutiérrez indicó que hubo "numerosos cambios" de entrenadores durante esta temporada en Primera RFEF e incluso algunos clubes "con dos unidades en los cambios producidos". "Para nosotros para elegir un perfil era necesario que el técnico conociera equipo", apuntó el director deportivo.

También reconoció que "para nosotros la primera opción era Munitis. Lo tanteamos, pero le costaba asumir el riesgo". "Nuestra segunda opción fue Manuel (Mosquera). A veces la segunda o tercera opción es mejor que la primera. Lo importante era tener cosas claras del perfil", señaló el director deportivo del Córdoba CF sobre la contratación del técnico gallego.

Incluso estuvo también "la posibilidad de contar con Diego Caro, técnico de la casa, pero no queríamos quemar al entrenador ni al equipo B que se está jugando el ascenso. Eso fue antes de pensar en técnicos libres. Luego Manuel tenía los requisitos para estas ocho jornadas porque es un técnico que ha sabido motivar a una plantilla como la del Extremadura en un momento peor que la del Córdoba CF".

Sobre las ocho citas que quedan por delante, Juanito entiende que "Manuel mira partido a partido porque te permitirá centrarse en cada semana". No obstante, entiende el director deportivo blanquiverde que para lograr el objetivo pueden ser "seis partidos de ocho o algo menos porque los rivales juegan y no es fácil ganar".

"El equipo necesita ganar un partido y coger confianza"

"Lo importante es ganar el primero. Este equipo necesita ganar un partido y coger esa confianza y coger ese aire fresco. Tenemos muchas ilusiones depositadas en el domingo", comentó el gaditano. Eso sí, destacó que "no hay que volverse loco con que el partido del Alcorcón es una final". "La mentalidad debe cambiar, debe ser una mentalidad ganadora y con estos futbolistas se puede conseguir", apuntó.

Por otro lado, sobre la renovación del cuerpo técnico, Juanito indicó que "Álex (Prieto) no se sentía con fuerzas" para seguir en esta recta final del campeonato. De hecho, podía ser "una persona valida y no comprometerse a más largo plazo". "Al final es una persona que no se sintió con fuerza y contaremos con Fran Toribio a partir de mañana (miércoles), que llega con energías renovadas". De este modo, "los tres (Germán Crespo, Óscar Ibáñez y Álex Prieto) salen del club y buscamos energías positivas con la llegada del nuevo preparador".

También habló sobre la renovación de Germán Crespo. En ese sentido, el gaditano dijo que "cuando renovamos a Germán lo hicimos con la mejor de las intenciones. En ese tiempo no se prevé lo que ha pasado. Asumimos esa responsabilidad y hubo cosas que nos han sorprendido". Además, el director deportivo blanquiverde asumió la "responsabilidad". De hecho, aseguró que "la clave del éxito es asumir errores para mejorar". "En este club tuve muchas equivocaciones y cometo muchos errores. Estamos en un minuto de juego y el partido no ha acabado. Antes éramos malos, luego buenos, pero no me afecta la crítica, me afectan los resultados e intentamos mejorarlos".

"Al final de temporada pondremos notas"

Cuestionado por la situación que atraviesa el equipo, Juanito indicó que "es difícil de asimilar". "Lo tenemos analizado y haremos balance, pero la crisis llega antes del mercado invernal. Es verdad que en juego perdimos ciertas cosas, pero seguíamos ganando", comentó el director deportivo cordobesista.

En el mercado invernal, "los jugadores salieron porque tenían ofertas y querían renovar y no eran protagonistas. Sabían que con Germán no iba a cambiar la situación y con toda la buena intención les abrimos la puerta y hoy en día no te puedo decir que hemos mejorado porque el equipo no gana". "Al final de la temporada pondremos notas, ojalá cambie la percepción y que se den los resultados", expuso el gaditano. De hecho, matizó también que "esos jugadores no han demostrado porque no ha dado tiempo, pero tenemos confianza absoluta porque lo han demostrado en otros equipos".

"No es una posibilidad ir al Betis"

También fue preguntado Juanito por si apunta a la dirección deportiva del Betis: "Es evidente que no es una posibilidad y no lo ha sido nunca. Tengo contrato con el Córdoba y me he unido a este club a largo plazo". "Mientras tenga contrato en el Córdoba, mi intención es cumplirlo y pueda estar aquí el resto de mi carrera deportiva porque estoy muy a gusto aquí", comentó. También indicó que tiene "el respaldo de la dirección y lo que nos une a todos son los resultados. Solo tenemos que cambiarlos, pero hay que trabajar siendo humilde porque el objetivo de subir a Segunda está intacto".