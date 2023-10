Kike Márquez, sin su esperado regreso a Sanlúcar de Barrameda con el Córdoba CF

El Córdoba CF pierde a Kike Márquez para su cita de este domingo en El Palmar. El capitán cordobesista, expulsado con roja directa a los cuatro minutos de juego ante el Mérida, no estará en el partido más especial para él, el de su regreso a su casa, a Sanlúcar de Barrameda. El gaditano será la gran baja de Iván Ania para una cita en la que los blanquiverdes quieren seguir creciendo en este Grupo 2 de Primera Federación.

A sus 34 años, Kike Márquez es una de las piezas más importantes de este Córdoba CF. Lo dijo el propio Iván Ania tras asumir el banquillo cordobesista. Tras un primer curso irregular, el de Sanlúcar de Barrameda es uno de los jugadores diferenciales de la categoría y además tenía contrato con la entidad blanquiverde, por lo que su continuidad, muy meditada, hizo que se convirtiese en la referencia del equipo tras la marcha de Javi Flores, Miguel de las Cuevas o Willy Ledesma.

Dada su experiencia y veteranía, sus compañeros le designaron el primer capitán de un Córdoba CF que tiene a un jugador carismático y con pegada. Sin embargo, este arranque de competición no está siendo el esperado para el de Sanlúcar de Barrameda, ya que ha visto dos rojas en apenas siete compromisos disputados. Dos claras expulsiones para un jugador clave en los planes de Iván Ania.

Con dos rojas muy claras, Kike Márquez debe bajar el ritmo de pulsaciones para no perderse más partidos. No estuvo ante el Linares Deportivo tras ser expulsado en San Fernando y el equipo no sacó los tres puntos de El Arcángel. Ahora, tras dejar el sábado al equipo con diez también, le toca al Córdoba CF el turno de visitar al Atlético Sanluqueño, la entidad de la casa del capitán cordobesista, una visita especial que tendrá que vivir lejos del terreno de juego de El Palmar.

A lo largo de su carrera deportiva, Kike Márquez había sido expulsado en cuatro ocasiones (una con el Atlético Sanluqueño, otra con el Cádiz y dos con el Extremadura en cursos diferentes). En su segundo curso de blanquiverde, el gaditano ya suma dos y solo se llevan ocho jornadas de este campeonato liguero en el Grupo 2 de Primera RFEF.

Sin la presencia de Kike Márquez, que nació en Sanlúcar de Barrameda y jugó en la temporada 12-13 en el Atlético Sanluqueño, en el que jugó 35 partidos y anotó diez goles, irá el Córdoba el domingo a El Palmar, cita de peso para un conjunto blanquiverde que busca encadenar dos victorias consecutivas para intentar dar el paso hacia unos puestos de play off de ascenso que tiene a tiro de dos puntos. Eso sí, no depende de sí mismo porque debe esperar el resultado de un Ceuta que se enfrenta al Algeciras.

Kike Márquez debe bajar las revoluciones iniciales y tener más calma. El capitán es una pieza importante para un Iván Ania que lo pierde para una cita especial, un compromiso ante un Atlético Sanluqueño que encadena cuatro jornadas seguidas sin conseguir la victoria. Eso sí, en El Palmar solo ha cedido una derrota y fue ante el Antequera, aunque los de Antonio Iriondo solo han sumado dos triunfos en siete citas, por lo que tratarán de volver a sumar de tres ante un Córdoba CF sin su sanluqueño en nómina.