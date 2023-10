El Córdoba CF, un espectador más de la Copa del Rey: así fue el sorteo de la primera ronda

La primera eliminatoria de la Copa del Rey se ha sorteado este martes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. En esta edición, el Córdoba CF no estará presente en el torneo copero, un hecho que no ocurre desde el curso 1998-99. Después de 25 años, los blanquiverdes no obtuvieron billete para esta competición tras su pésimo fin de curso del ejercicio anterior en Primera RFEF.

Centrados en la liga y en la cita de este domingo ante el Atlético Sanluqueño, el Córdoba CF no tendrá que estar pendiente de la eliminatoria de la Copa del Rey, que se celebrará entre el 31 octubre y el 1 y 2 de noviembre. De este modo, los de Iván Ania se quedan sin pelear por recibir a un equipo del fútbol profesional en esta edición copera.

Hasta nueve equipos del Grupo 2 de Primera RFEF, en el que milita el Córdoba CF esta campaña, sí estarán en esta primera ronda copera, por lo que el Málaga, el Recreativo de Huelva, el Antequera, el Melilla, el Ibiza, el Atlético Sanluqueño, el Linares Deportivo, el Real Murcia y el Castellón. De inicio, los nueve deben rendir visita a rivales de Segunda Federación.

El Atlético Sanluqueño, rival del Córdoba CF de este próximo domingo, se verá las caras con el Yeclano en el Municipal de Yecla. Por su parte, el Recreativo de Huelva visitará El Arcángel el domingo 29 de este mes antes de medirse en la Copa del Rey al Tudelano. El Málaga, por otro lado, antes de recibir en La Rosaleda al Córdoba CF el 5 de noviembre, se medirá a domicilio al Barakaldo.

El líder del Grupo 2 de Primera RFEF, el Castellón, visitará al Cacereño, rival que eliminó al Córdoba CF en la primera edición de la Copa del Rey del curso pasado. Por su parte, el Linares Deportivo se cruzará con el UCAM Murcia o el Real Murcia se enfrentará al Arandina. El Melilla luchará por pasar de ronda ante el Náxara y el Antequera ante el Manchego. Por último, el Ibiza se verá las caras con el Villanovense.

Los nueve conjuntos de Primera RFEF buscarán pasar de ronda para soñar con recibir en las siguientes rondas a un equipo del fútbol profesional. De momento, para ello, deben pasar este primer cruce ante conjuntos de Segunda Federación. Un doble reto que no tendrá que compaginar un Córdoba CF que se fija en la competición liguera y en seguir escalando posiciones en la tabla del Grupo 2 de esta tercera categoría del fútbol nacional.

La afición del Córdoba CF tendrá que esperar a la próxima edición copera para revivir grandes momentos en esta competición, en la que los blanquiverdes se cruzaron recientemente al Sevilla FC en El Arcángel. También lo hicieron ante la Real Sociedad, el Barcelona o el Real Betis en un torneo que también dio alegrías a los cordobesistas, citas que echarán de menos este curso.

Las eliminatorias de esta primera ronda de la Copa del Rey son las siguientes:

Hernán Cortes - Real Betis

Chiclana - Villarreal

Tardienta - Getafe

Atlético Lugones - Rayo Vallecano

Quintanar - Sevilla

Deportivo Murcia - Alavés

Turégano - Celta de Vigo

Buñol - Real Sociedad

Rubí - Athletic Club

Boiro - Mallorca

Talavera de la Reina - Almería

Badalona - Cádiz

Logroñés - Valencia

Manacor - Las Palmas

Atlético Astorga - Andorra

Varea - Levante

Lorca - Eibar

Real Jaén - Eldense

Azuaga - Cartagena

Atzeneta - Real Zaragoza

Mensajero - Espanyol

Navalcarnero - Alcorcón

Terrassa - Albacete

Guijuelo - Sporting de Gijón

Utebo - Mirandés

Manresa - Real Oviedo

Europa - Elche

Marbella - Racing Club de Ferrol

Zamora - Racing de Santander

Llerenense - Leganés

Hércules - Burgos

Compostela - Tenerife

Águilas - Huesca

Barakaldo - Málaga

Andratx - Tarazona

Tudelano - Recreativo de Huelva

Gimnástica Segoviana - Sestao River

Manchego Ciudad Real - Antequera

Real Avilés - Arenteiro

Covadonga - Deportivo de la Coruña

Náxara - Melilla

Guernika - Unionistas de Salamanca

Villanovense - Ibiza

Antoniano - Lugo

Barbastro - Ponferradina

Yeclano - Sanluqueño

UCAM Murcia - Linares

Arandina - Real Murcia

Cacereño - Castellón

Orihuela - Gimnástic de Tarragona