Juanito: "Quiero que la gente venga al campo y se divierta con el Córdoba CF"

Ha sido un verano de intenso trabajo para facilitar el salto del Córdoba CF a la Primera Federación, pero su director deportivo está satisfecho con el resultado. Juan Gutiérrez Juanito (Cádiz, 1976), atiende a el Día de Córdoba en puertas del debut liguero para repasar las posibilidades de una plantilla con la que se muestra encantado, pero a la que ahora pide estar "preparada mentalmente" para un curso que a buen seguro no será el coser y cantar que se pudo ver en Segunda RFEF. El responsable de la parcela deportiva en la entidad de El Arcángel es ambicioso y asegura que el club pondrá todos sus recursos en pos de lograr ese salto al fútbol profesional, aunque sobre todo espera que la plantilla sea capaz de mantener la dinámica que agarró el curso pasado para seguir haciendo de El Arcángel una fiesta cada 15 días.

-A punto de arrancar la liga, ¿cómo ve al equipo?

-La sensación que tenemos es que poco han cambiado las cosas. El equipo sigue en la misma dinámica, con sus costumbres. Si comparamos esta pretemporada con la pasada, está más hecho. Nos quedamos con una parte principal del grupo, que ya se conoce, y luego las incorporaciones creo que se han adaptado rápidamente a lo que quiere Germán. Estamos con ganas de que empiece la competición para empezar a jugarnos los puntos. La pretemporada ha sido buena, pero no te puedes quedar más que con las sensaciones, los resultados no valen de mucho.

-¿Qué le ha gustado más del equipo en los amistosos? ¿Y lo que menos?

-Las sensaciones, como te digo, han sido positivas. Quizás nos ha faltado un poco de profundidad en ataque, generar más ocasiones, que es a lo que estábamos acostumbrados del año pasado. Pero es evidente que también, al ser pretemporada, el jugador no va con la misma tensión y ahora que llega la temporada el jugador tendrá esa chispa de más. Lo que sí me ha gustado más es que seguimos con la misma dinámica de juego, de ser los dominadores de los partidos y el equipo que propone. Luego en el fútbol no vale solo con eso, porque hay otros equipos con otras armas, pero nosotros creemos que con este estilo podemos conseguir los objetivos planteados.

-Muchas quinielas ya meten al CCF entre los favoritos al ascenso directo. ¿Le sorprenden esos pronósticos para un recién ascendido?

-Si te sitúan ahí periodistas, otros equipos o hasta casas de apuestas, es porque ven tu potencial. Y eso es innegable, porque lo tenemos. Luego los pronósticos es difícil que se cumplan, aunque en este caso nos encantaría, pero tenemos que tener los pies en el suelo. Debemos pensar que tenemos un buen equipo y un buen entrenador, pero que no dejamos de ser, como bien dices, un recién ascendido. Nos va a costar un poco la adaptación a nivel mental, porque venimos de una Segunda RFEF en la que hemos arrasado. Habrá partidos que se nos compliquen, habrá otros que, aunque lo demos todo, no nos llevemos los tres puntos. Tenemos que estar preparados mentalmente para eso. Me consta que la mayoría lo estamos, pero habrá otros que no. Al míster le hemos transmitido la tranquilidad de que lo que vemos nos gusta, y que si en algún momento se da una mala racha, los primeros en estar tranquilos seremos la dirección deportiva. Queremos que él también esté tranquilo y que transmita eso a los jugadores.

"Al míster le hemos transmitido la tranquilidad de que lo que vemos nos gusta"

-Esa paciencia será clave para aguantar los malos momentos.

-Para eso queremos estar preparados mentalmente. El equipo nos encanta y tenemos que tener la tranquilidad necesaria. Yo le ponía el otro día a Germán el ejemplo del Liverpool, que en tres partidos ha sacado dos puntos, pero he visto los tres partidos y estoy seguro de que quedará entre los dos primeros. Si nos pasara eso, tenemos que tener tranquilidad y pensar que vamos a estar arriba si lo tomamos con calma. Igual con los jugadores que empiecen sin jugar, que tienen que pensar que deben seguir apretando para jugar por delante de su compañero.

-El DUX Internacional no competirá. ¿Cómo valora esa noticia?

-No es bueno, ni para la imagen ni para nada. A nivel de planificación, tendremos dos semanas de descanso que no nos vendrán nada mal a nivel físico. Pero no es bueno, es un equipo menos y algo que devalúa la competición.

-Mirando a la plantilla, ¿está satisfecho con el trabajo de estos meses?

-Sí, sobre todo porque la idea era crear competencia. Hay equipos que en su estrategia prefieren tener un grupo más definido de titulares y suplentes en los que gastar menos dinero. Nuestro modelo es diferente y se basa en crear competencia interna, en que no se sepan los titulares y suplentes. La idea es que los 24 jugadores tengan el nivel necesario para no pensar en esas etiquetas. Preferimos equilibrar la plantilla y eso igual te lleva a no poder invertir mucho dinero en el jugador más diferencial de la categoría, pero ¿quién es ese jugador? Aquí las diferencias no son tan grandes y los números no justifican muchas veces el gasto.

-¿Ha sido complicado ajustarse al presupuesto?

-Pensaba que sería más complicado. Echas la vista atrás y, al principio, cuando hablamos con la propiedad, veíamos que podíamos tener alguna dificultad porque íbamos a competir con presupuestos muy altos. Teníamos ese miedo de que nos costaría mucho convencer a los jugadores. Luego hay mucho trabajo interno para convencer a los jugadores, que te ayuda a ahorrar en lo económico. Pero no todos los años vamos a tener esa fortuna de saber dónde vamos a estar y no será fácil. Los jugadores se mueven por dinero y convencer con proyectos deportivos no es fácil. Este año lo hemos podido conseguir pero aquí los jugadores tampoco están regalados. No nos podemos quejar porque tenemos un presupuesto para desarrollar nuestra estrategia. No nos quejamos, aunque somos conscientes de que hay seis o siete presupuestos por encima.

-¿Hasta qué punto ha podido el Córdoba CF seducir a los futbolistas en el mercado?

-Hemos notado la diferencia respecto a años atrás que desde el club hacia el exterior ya se emana un ambiente positivo. Todo el mundo va hablando bien de cómo se trabaja aquí, de lo que hay y todo eso genera que mucha gente quiera venir y lo haga con los ojos cerrados. Ahora viene lo difícil, que es mantenerlo. Llegar es fácil, pero lo complicado es mantenerse.

"Desde el club hacia el exterior ya se emana un ambiente positivo; todo el mundo va hablando bien de cómo se trabaja aquí"

-El hecho de doblar todas las posiciones es una garantía, pero no sé si le preocupa algún puesto en concreto, como el lateral izquierdo por la lesión de Ekaitz.

-El doctor nos dice que Ekaitz se va a recuperar. Los edemas óseos son puñeteros, pero le queda un mes para empezar a entrenar con normalidad y empezar a coger ritmo. Calderón venía de una lesión mal curada y ahora está bien. Pero es que también tenemos un filial con gente como Manolillo y tienes la opción de jugar ahí con Gudelj. Debemos tener paciencia y en ningún momento nos hemos planteado hacer algún tipo de cambio. No veo que la plantilla pueda estar coja por algún lado. En el centro del campo, que solo tenemos a cuatro jugadores cuando el año pasado había cinco, miramos al filial con jugadores como Brito, Jan, Christian Delgado, y son alternativas muy válidas.

-La ambición del club es pelear el ascenso pero, ¿estabilizarse en la categoría sería suficiente para dar por buena la temporada?

-Depende de la forma en que lo hagas. No renunciamos a nada, el Córdoba CF hará todo lo posible por estar arriba y dar desde ya ese segundo paso, pero de cara a la estabilización del club miramos a muchos escenarios. Se puede dar la circunstancia de no conseguir el ascenso, pero la forma en la que transcurra la temporada será importante. No es lo mismo un equipo que transmita, que haga una buena temporada y sea protagonista, aunque luego incluso no se meta en el play off, que otro que sea lo contrario. Si se da eso, podremos analizar lo que nos falta y tratar de mejorar el equipo. Esperemos que nos dé con lo que hemos hecho para entrar en ese objetivo real que nos hemos marcado, que es el de entrar en el play off y luchar por el ascenso, aunque no renunciamos a nada.

-Tuvieron que lidiar con la espantada de algunas primeras opciones como Isi Gómez y Gorka Santamaría. ¿Da por buenos esos contratiempos viendo el rendimiento de Diarra y Sergio Benito?

-Cuando pasa lo de Isi Gómez, ya negociábamos por Diarra, aunque tuvimos que variar el guion. Pensábamos en él para jugar en la mediapunta y pasamos a contemplarlo como el sustituto de Isi Gómez para jugar más atrás. En ese movimiento entra Kike Márquez, que nos cuadra para jugar de mediapunta. Y al final, si miras con perspectiva, hemos ahorrado dinero y hemos mejorado en la calidad de ese jugador con gol que es Kike Márquez y con el dinamismo y la llegada que tiene Diarra. En ese cambio hemos podido salir ganando, pero luego hay que demostrarlo en competición. En el caso de Gorka, no teníamos nada firmado con él, porque luchábamos con muchos equipos por él. Era un delantero más de referencia y creo que habría sido un jugador top, pero una vez que no se produjo, teniendo ya a Kike Márquez, vimos que hacía falta un jugador con más movilidad como Sergio Benito. Al final se trata de mover y recomponer el puzle, y que quede bonito.

-Más allá de la clasificación final del equipo, dígame un deseo que quisiera ver cumplido esta temporada.

-Sobre todo, el mantener la dinámica que tenemos en el juego. Soy de los que piensa que con el juego los resultados acaban llegando. Puedes tener algún bache, pero tendremos la tranquilidad de que vamos a ganar partidos si el equipo sigue igual. Quiero que la gente venga al campo y se divierta con el Córdoba CF. Es lo que pediría para esta temporada. Igual que me divierto yo, aunque sufra también como responsable de la parcela deportiva. El aficionado quiere siempre ganar y si el equipo genera y divierte, vas a ganar más partidos de los que pierdas. Yo recuerdo el primer año en el que estuvimos aquí, que el Córdoba no jugaba a nada y eso era un sufrimiento. Quiero que la gente venga al campo con el ánimo de ver un buen partido. Eso es reconfortante.