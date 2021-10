Juanito ensalza el trabajo de Germán Crespo al frente del Córdoba CF

El gran arranque del Córdoba CF en esta temporada tiene muchos nombres propios, pero Juanito, el director deportivo del club, quiso destacar uno por encima de los demás, el de Germán Crespo. El gaditano alabó el trabajo del preparador granadino y se felicitó por la marcha del equipo, sabiendo que pueden llegar malos momentos pero mostrando su confianza en la plantilla y su capacidad para cumplir los objetivos marcados.

"Está saliendo todo a pedir de boca y no tenemos queja alguna del trabajo de los jugadores. Hay que seguir alabando públicamente el trabajo del entrenador, porque evidentemente nos está haciendo a todos mejores. Al final es un binomio, nosotros pusimos a su disposición lo que creíamos que era lo mejor para la plantilla, pero es que el técnico le está sacando partido prácticamente a todos los jugadores. No suele ser normal, porque en plantillas de 22 ó 23 jugadores es difícil que puedan tener protagonismo y brillar", comentó Juanito.

El director deportivo del Córdoba tiene claro que es "digno de alabar el trabajo que está haciendo" Germán Crespo. "Ya lo dije en alguna entrevista, que nuestro principal fichaje tenía que ser el entrenador, que por suerte ya lo conocíamos del año pasado y está sacando un partido impresionante a los jugadores. Lo que hay que intentar es no dormirse, seguir por el mismo camino. Sabemos que en algún momento llegará la derrota o una racha menos buena, pero confiamos muchos en el grupo y sabemos que alguna piedra que tengamos en el camino seguramente la sorteemos", apuntó.

El propio Juanito se mostró sorprendido del rendimiento de un equipo que supera los tres goles de media por partido en liga. "Es verdad que sorprende, porque no es normal hace esa media de goles y marcar en todos los partidos o hasta remontar. Creo que el equipo lo mejor que tiene es que sabe levantarse y que tiene un espíritu ganador y un estilo, con una filosofía de juego que los jugadores creen y que el técnico está sabiendo inculcarla. Todos deseamos que continúe así, pero no es fácil y habrá partidos en los que la pelota no querrá entrar. Pero en ese momento es cuando tenemos que confiar más en el trabajo del entrenador y los jugadores", avisó.

La ilusión de la Copa RFEF

El gaditano valoró además la competitividad del equipo, que parece dispuesto a pelear por la Copa RFEF pese al desgaste que supone. "La Copa RFEF nos ha tocado fuera de casa y no va a ser fácil. No podemos dejarla de lado. Sabemos que la filosofía del entrenador y del club es salir cada partido a ganar. Pero creo que al final es una cuestión de equilibrio. Ahora lo está demostrando Germán, dando la misma importancia, sabiendo que lo que nos da de comer es la liga. La Copa es una ilusión, el objetivo del club no es ya tanto meterse en la Copa del Rey como el poder ganar un título, por muy menor que sea. Pero también es evidente que si pasamos ante el Xerez CD nos aseguramos una primera ronda de Copa contra un Primera. El año pasado no había público y no podías darle al aficionado esa alegría, que también supone vender muchas más entradas, generar un buen ambiente de un partido de Primera y testarnos un poco para ver hasta qué punto el equipo compite de verdad. En ese caso, no renunciamos a nada", explicó.

La cara menos positiva de eso es la cantidad de lesiones que acumula el equipo, algo que Juanito reconoció que preocupa. "Es verdad que no estamos teniendo fortuna con las lesiones, y fruto de ello están participando incluso jugadores del filial. Todo eso hace que veas el fondo de armario que tiene el equipo, que es bueno. El principal problema es que las lesiones han venido en puestos determinados, como la portería, los centrales o el centro del campo. Si estábamos más cogidos con alfileres en alguna posición era en el puesto de 6. Con la lesión de Toni Arranz, estamos todos un poco pensando que no se nos lesione Bernal", reconoció el gaditano, que no descartó alguna incorporación en invierno si fuera necesaria. "En este sentido, nosotros siempre miramos cualquier cosa que podamos mejorar. La perfección no existe pero nuestra obligación es estar siempre atentos al mercado y si podemos mejorar el equipo, lo intentaremos. Somos de los que pensamos que enero no es un mercado para futuro, a lo mejor es para reforzar algún área determinada", explicó Juanito, que de momento está encantado con la marcha del equipo.