Juan Antonio Milla considera al Córdoba CF "un aspirante claro para el ascenso"

El triunfo del Córdoba CF sobre el Recreativo Granada (3-0) es un plus de optimismo para los de Iván Ania, que consiguieron su segundo triunfo consecutivo en el Grupo 2 de la Primera Federación y se asoman por primera vez en la temporada a los puestos altos de la clasificación. Es una realidad que el entrenador del cuadro nazarí, Juan Antonio Milla, se encargó de reafirmar en la sala de prensa postpartido señalando que los blanquiverdes son "un aspirante claro para el ascenso".

"El Córdoba CF no había arrancado lo bien de como debería haber arrancado, pero tiene un potencial brutal. Además de los once, tiene a cuatro o cinco recambios de primer nivel", añadió el entrenador del Recreativo Granada, quien, lógicamente, admitió que se marchó del feudo cordobés "con malas sensaciones" tras un resultado que "no es positivo". Y es que el plan de partido era "que el CCF se pusiera nervioso", pero no le funcionó.

Como los granadinos sabían "al estadio y ante el rival" al que se enfrentaban, la estrategia de su técnico era "cambiar la estructura" del juego de los suyos para "hacerle al Córdoba un partido incómodo". El mejor momento del filial nazarí fueron, para Milla, "los últimos diez minutos de la primera mitad", cuando una parada de Carlos Marín acabó con el balón rechazado por el larguero. Sin embargo, no fue suficiente como para poner en apuros a de los Iván Ania.

De hecho, el entrenador del Recreativo Granada subrayó que los suyos fallaron en los tres goles blanquiverde: "Fallamos en una salida de balón en el primer gol y fallamos en los otros dos a balón parado", precisó Milla, quien añadió que los suyos "no estuvieron bien" en la marca por zona, a lo que hizo autocrítica señalado que los goles son culpa suya.

"El ambiente es espectacular. Es espectacular venir a El Arcángel, son escenarios que hacen crecer a nuestros jugador y el día de mañana, quien esté en el primer equipo, se encontrará con escenarios así", comentó sobre el estadio del Córdoba CF el técnico nazarí, quien admitió que deben "dar un paso al frente", sobre todo a nivel táctico, donde "se descontrola el partido y si no eres ganador en los duelos, pierdes".