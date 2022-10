José Alonso: "No hemos hecho un mal partido, estamos contentos por cómo hemos competido"

El Córdoba CF terminó con su magnífica racha de victorias que lo mantenían como el líder del Grupo 1 de la Primera Federación tras caer en El Arcángel ante el Sanse con un gol de los madrileños en los últimos minutos del choque (0-1). Un resultado que José Alonso vio excesivo, pues destacó en la zona mixta posterior al encuentro que no hicieron "un mal partido", que la derrota se basó en "un despiste, un gol y se llevan los tres puntos".

"En los primeros minutos hemos salido como siempre, intensos arriba y robando. Ellos nos hacían daño con jugadores rápidos a la contra, pero hemos leído muy bien la primera parte y ha sido en los últimos 15-20 minutos que no los hemos leído bien y nos ha llegado el gol. No hemos hecho un mal partido, estamos contentos por cómo hemos competido", explicó el central onubense del Córdoba.

José Alonso fue precisamente una de las sorpresas del partido al estrenarse como titular en esta temporada. El central completó los 90 minutos del choque, algo que lo pone "feliz por disputar minutos y no tener ninguna molestia", pues, como recordó, debido a una lesión, "desde febrero no arrancaba" y es "difícil volver a entrar". "Germán Crespo me ha dado la oportunidad y estoy muy feliz por volver a tener minutos y recuperarme bien para estar disponible para el siguiente partido", añadió.

Sobre el césped de El Arcángel, el defensa onubense, que cumple su segunda temporada en el Córdoba CF, habló sobre su duelo en lo deportivo con Arturo, ariete del Sanse y excordobesista: "Es un delantero de superior categoría y tiene una edad, por lo que ha recorrido muchos partidos. Prefiero delanteros así que me pongan el encuentro a nivel alto, pues ha sido una partida bonita y ha ganado él junto a su equipo porque no juega solo", indicó Alonso.

El central del Córdoba CF hizo hincapié en que lo que llevan haciendo esta temporada "es muy difícil", por lo que admitió que los jugadores mantienen "la mentalidad de ganar siempre": "Mañana -por el lunes- entrenamos y tenemos ya la cabeza puesta en el Real Madrid Castilla. Creo que hemos perdido solo por no leer bien la segunda parte, por lo que toca pensar en volver a casa el próxima partido con los tres puntos", concluyó el onubense.