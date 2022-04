José Alonso: "Por cabezonería me he llevado una lesión más grave de lo que esperaba"

Tres meses después de caer lesionado ante el Xerez DFC en El Arcángel volvió al verde José Alonso. Lo hizo en la recta final del partido ante Las Palmas Atlético. Germán Crespo, a falta de seis minutos, le dio la opción de regresar al terreno de juego tras una larga recuperación de su lesión. Sustituyó a Álex Bernal y jugó en el centro del campo, una posición en la que ya tuvo minutos en algún otro partido. A la conclusión, el onubense se derrumbó y las lágrimas recorrieron su rostro, aunque estuvo arropado por sus compañeros.

Tras la vuelta al trabajo del Córdoba CF de este miércoles, José Alonso comentó en sala de prensa que se le saltaron las lágrimas "por volver a cansarme, al sentir el volver a estar dentro del campo y por lo que he trabajado para volver cuanto antes". "Al final se ha alargado un poquito más de lo esperado, pero ya estoy y pude disfrutar de un partido muy bueno contra Las Palmas Atlético y el aplauso que nos llevamos de toda la afición", apuntó el defensor de Punta Umbría.

También reconoció que se alargó su lesión porque "al final cuando no tienes cabeza, pasan estas cosas. O si o no las lesiones no las controlamos. Tenía molestias pero siempre las tuve y no fueron lesiones de más de un partido en mi carrera. Le dije al míster que estaba disponible y al final por cabezonería me he llevado una lesión más grave de lo que esperaba porque pensábamos que era un rotura, pero había tendón pillado y un poco del pubis", comentó el 14 cordobesista. De hecho, añadió que "hasta que no se recupera al 100% no debía volver porque al final arriesgar como estaba el equipo era una tontería, y perdía más que ganaba".

Por otro lado, José Alonso explicó que "es la primera vez que estoy tanto tiempo fuera del campo y sentirme disponible, con los compañeros, competir, sentir eso para un futbolista es lo mas importante". "Cuando se habla de salud y te paso algo, te das cuenta de lo importante que es la salud cuando te lesionas y te das cuenta lo que tenía que haber hecho antes".

Ante su ausencia en el verde, Alonso comentó que apoyó desde fuera "de manera positiva, de la manera que pudiese". "Ha sido complicado, pero me han ayudado muchos compañeros y especialmente quiero nombrar a Carlos y Bernardo porque gracias a ellos lo ves diferente", explicó el zaguero. Además, apuntó que es "una muestra más de lo que es el vestuario. Todo lo que hemos conseguido parece fácil pero sin este vestuario, el compañerismo o la unidad que hay, no hubiéramos conseguido ni la mitad".

Con tres partidos aún para acabar el curso, José Alonso ahora mismo lo único que se plantea "después de tanto tiempo y de los problemas que he tenido para volver, es en buscar mi mejor punto otra vez". "Si es por partidos, agradecido, porque yo quiero jugar todos los partidos", comentó. "Al final el equipo está bien y es decisión del míster, pero yo trabajo para jugar lo que queda", destacó un José Alonso que apuntó que "lo más importante es estar bien y acabar bien la temporada".

Preguntado por cómo vivió estos tres de meses, José Alonso consideró que "no es un segundo plano. Estar ya en la grada viendo el partido, apoyando al equipo y preguntando las sensaciones a los compañeros, estaba más tenso que alguno del once inicial", explicó. Aún así, reconoció sentirse "muy feliz porque lo hacemos haciendo historia. Es algo muy complicado que nos igualen en la historia de esta nueva categoría", por lo que se mostró "contento por el equipo, que tiene el reto de ganar todo en casa y conseguir el máximo de puntos y goles".

Sobre la cita de este domingo ante el Panadería Pulido, Alonso comentó que "ellos no se juegan nada y parece que nosotros tampoco, pero tenemos mucha ambición y ya que hemos hecho un gran año no nos vamos a relajar". De hecho, "podemos disfrutar ganando. Si no juegas para ganar, no te vale. Vamos a intentar sacar los tres puntos y a disfrutar del partido, y quién tenga minutos que los aproveche porque es bueno acabar con buenas sensaciones".

Respecto a los compañeros de defensa, Alonso apuntó que "la llegada de Dragi (Gudelj) ha sido buenísima. Al final es un central-lateral zurdo y al equipo le da mucho porque no tenemos ninguno. Es un chaval que compite de lujo y nos ha dado mucho". Por otro lado, también explicó que "Bernardo, José Cruz y Visus no han bajado su nivel y cuando ha rotado el míster, todos han aportado el 100%".

"La palabra ascenso es complicada"

De cara a la próxima temporada, Alonso destacó que "la palabra ascenso es complicada. No porque sea el Córdoba y hayamos ascendido al siguiente debes ascender". "Es un objetivo que la plantilla lo tiene en mente, queremos volver arriba cuanto antes y creo que el club trabaja muy bien para una plantilla perfecta para conseguir el objetivo", apuntó el zaguero onubense. Eso sí, señaló que "el fútbol es una lotería. Nosotros intentaremos volver lo mejor posible, tenemos un bloque muy bueno, el míster ya nos conoce y de momento vamos a acabar estos tres partidos que nos quedan y volver a la pretemporada de la mejor manera posible".

Con un bloque ya de jugadores de cara al próximo curso, Alonso apuntó que "por lo que sabemos el club trabaja en algunos jugadores y en otros para renovar. Al final hay no decidimos los jugadores porque eso es de la parte de arriba". Sin embargo, comentó que "la mayoría siguen con renovaciones o contrato y eso es importante porque ya nos conocemos y sabemos defendernos en los malos momentos. Al final eso nos dará un pequeño plus que, si lo aprovechamos, podemos estar arriba el año que viene".