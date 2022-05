Javier González Calvo: "El Córdoba CF debe estar en Primera División por ciudad y afición"

Amable y muy correcto, Javier González Calvo, presidente del Córdoba CF, atendió a el Día en su despacho de El Arcángel tras hacer una ruta por el estadio para hacer las fotos de esta entrevista. Contento y satisfecho por los resultados del equipo, pero también porque el cordobesismo se ha ilusionado y ha vuelto a reencontrarse con el club durante esta temporada para el recuerdo. Ahora toca seguir con el segundo paso en Primera RFEF y ya preparan las mejores armas con las que competir la próxima temporada.

–El balance de temporada es más que positivo, imagino que muy contentos.

–Futbolísticamente te mentiría si te dijera lo contrario. Ahí están los datos, los resultados, no solo los puntos que hemos hecho, sino como lo hemos hecho, como hemos ganado y sobre todo como han metido al cordobesismo dentro del Córdoba CF. La gente que dirigimos es lo que perseguimos. No sólo es importante ganar en el campo, que también porque mandan los resultados, si no también que la gente a la que te diriges esté orgullosa de su equipo. Y si estoy orgulloso y estoy contento en estos momentos, no es solo por el fútbol, porque al final venimos de momentos difíciles, en el que incluso, en ese momento, la gente nos siguió apoyando más que nunca. Solo el poder devolver con un ascenso de Segunda RFEF a Primera RFEF todo lo que nos han dado te llena de orgullo y te hace estar tan contento.

–Con todo lo que se ha conseguido se olvida la incertidumbre que hubo en el cierre del año pasado, con si seguía o no seguía.

–(Sonríe). Al final los que somos profesionales y nos dedicamos a trabajar en diferentes compañías y empresas a través de un contrato de prestación de servicios, como el que tengo yo aquí, el fútbol es otra cosa. Ya lo mezclas con un sentimiento y no mezclas simplemente lo que es tu carrera profesional y lo que tu sabes hacer, que es gestionar compañías. Si estás acostumbrado a que te puedan decir en un momento determinado: “oye no va el trabajo bien y dejamos de prescindir de tus servicios”. En este caso, podía doler un poco más porque apenas tuvimos tiempo. Si es cierto que tuvimos un año y algo, con una pandemia de por medio y con una Liga un poco complicada y te quedaba ese poquito de necesito un poquito más, hacer una cosa más. Que te respaldarán también era complicado, yo lo entiendo que tuvieran sus dudas. Ellos hicieron todo lo que había que hacer, que era apoyar económicamente al equipo y no tuvieron los resultados. Ahora miras para atrás y aquel trabajo que parecía que estaba mal hecho, pues lo que estaba era asentando unos mimbres y unos cimientos y ahora estás contento y tienes que ratificar lo que se viene haciendo. Como decía Adrián (Fernández-Romero) en su despedida, al final sigues estando cuesta arriba porque queda mucho por ascender en el Córdoba CF. Ya tenemos un campo base y a partir de ahí a crecer.

–¿Os han mirado con más lupa desde Bahréin este curso?

–No. Hemos trabajado mucho más a gusto porque teníamos aquí con nosotros a Faisal con nosotros. No estaba aquí físicamente, aunque ha venido bastante. No me siento supervisado continuamente. Hemos planificado la temporada con unos presupuestos y después hay que ir cumpliéndolos. Es cierto que luego hay sobresaltos arriba o abajo, pero este año no esperábamos que viniese el Sevilla y que tuviésemos una recaudación como la que tuvimos o poder jugar una Copa Federación aquí en el estadio y tener ingresos. Esto hace que te hagas con ingresos económicos mayores a los que teníamos, pero también puede ser al contrario. Al final que te sientas supervisado o visto de otra manera, no, yo con eso me siento más a gusto porque nadie puede decir que no tenga conocimiento con lo que se está haciendo en el club.

–En ese sentido se ha pasado de la crítica por la hecatombe al halago continuo por cómo se ha estabilizado el club.

–Creo que hay que estar tanto a las duras como a las maduras. Hay que estar en cuanto a las críticas, tranquilo, tomarte la crítica por tu trabajo, aunque personalmente no me sentía criticado, sólo por el trabajo. En este caso, los halagos por lo mismo. Tienes que estar calmado, viéndolo con una perspectiva de que hay que seguir porque mañana esto es fútbol y da la casualidad de que perdemos los dos primeros partidos y puede pasar en otro momento determinado. Yo año pasado decía que en el mes agosto esto empezaba de nuevo y podemos, todo lo malo hecho año anterior, hacer algo bueno y que todo cambie. En este caso, igual. Tenemos que trabajar para que esto siga así.

–Se ha hablado de los éxitos del equipo, pero otros de los éxitos es la unión del cordobesismo y esa reconciliación con la grada.

–Eso es lo más importante. No es solo cómo ha ganado el equipo, ni los puntos ni los récords, si no recuperar a su gente y ver a la gente salir del campo muy, muy contenta. Al final, el futbolista, por mucho que pensemos que lleva el escudo en el pecho, que sienta mucho los colores, el futbolista es un profesional que hoy está aquí y mañana allí. Es cierto que alguno habrá que hará más carrera profesional porque sean de la tierra, pero trabajan por hacer bien su trabajo y poder ganarse un contrato. Sin embargo, los que estamos aquí, yo llevo solo dos años y medio solo, pero aquí hay gente que lleva más de 20 años trabajando. Me acuerdo muchas veces cuando me daban los datos de taquillas y te lo decían como algo asombroso para ellos o cuando estuvimos preparando los presupuestos que podíamos llegar a una serie de abonos y de repente lo superamos y la gente de aquí decía: "estamos recuperando lo que tuvimos muchos años atrás". Eso es lo más importante de este año y no podemos perderlo.

–¿Fue muy complicada la entrada al club?

–Muy, muy complicada. Lo decía también Adrián esta semana, porque la gente se creía que entrabamos a coger un club muy barato y era como una oportunidad de mercado y mañana pegar un pase y ya que viniese otro. Al contrario, entramos porque creíamos que era la única manera de entrar aquí. Por ejemplo, en el equipo de mi pueblo (Almendralejo) que se habla ahora de la venta de la unidad productiva, pero hay que poner dinero. Hay que venir aquí y poner tres millones, como se puso en aquel momento, que luego fue más dinero. Entramos con una venda en los ojos y se pusieron. No sabíamos nada ni cuanta gente había aquí. Luego hubo que trabajar a fondo y hacer creer a las instituciones judiciales y federativas de que el trabajo estaba bien hecho y era la oportunidad de que un club histórico como esté pudiera seguir adelante. A los hechos me remito, todo lo que contamos en aquella rueda de prensa del 5 de diciembre de 2019, no ha cambiado nada. Era el plan que teníamos marcado, pero hemos dado un paso atrás para coger fuerza porque el fútbol nos puso ahí.

–¿Por qué fue el Córdoba CF y puede cambiar algo la situación judicial en la que está el club?

–Para los propietarios es una ciudad conocida porque pasan mucho tiempo en Marbella. Conocían la posibilidad de un club como esté, un club que tenían identificado y lo querían. Nos cruzamos nosotros por ahí, que nos dedicamos a este tipo de cosas, y planteamos un planteamiento de cómo adquirirlo. Y así lo hicimos. No creo que cambie nada, estamos muy tranquilos. Las partes que están inmersas en el procedimiento están en su derecho de hacer lo que ellos quieran, porque todo el mundo tiene la posibilidad de defenderse y utilizar los tribunales en defensa de sus derechos. Soy conocedor del mundo del derecho y creo que se actuó de una manera correcta, muy buena. En el mundo jurídico a los abogados muchas veces nos falta más invención. Hay veces que las normas se pueden estirar y es lo que hicimos y tuvimos fe ciega en que lo estábamos haciendo, estaba bien hecho.

–¿Hasta dónde puede llegar el Córdoba CF?

–Creo que teniendo esta ciudad, esta afición y una propiedad que la pueda respaldar, si somos capaces de gestionarlo bien, este club llegará a donde estuvo en el año 14-15. Esperemos que no tardemos mucho tiempo, pero debe estar peleando por estar entre Segunda y Primera División. Esta ciudad, en los tiempos que corren, debería estar en Primera División mucho tiempo.