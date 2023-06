Javi Flores, tras su salida del Córdoba CF: "Me hubiese encantado poder continuar"

"Me hubiese encantado poder continuar y despedirme en el campo de todos vosotros". Javi Flores, tras poner el punto y final a su segunda etapa en la primera plantilla del Córdoba CF, el club de su vida, al que llegó con apenas siete años, se despidió del cordobesismo con una emotiva carta en la que también dio las gracias a Rafael Campanero por confiar en él.

En su carta, Javi Flores expuso que le hubiese gustado "intentar dejar al equipo en el fútbol profesional". No obstante, a pesar del adiós -"los que me conocéis sabéis que estas cosas me cuestan mucho"-, se marcha "agradecido" y sintiéndose "un privilegiado" porque cuando empezó con siete años "siempre soné con llegar el primer equipo de mi ciudad".

En la hora de su despedida, Javi Flores recalcó que "nunca" se imaginó que alcanzaría "259 partidos como profesional, sería campeón de liga, levantaría una Copa delante de mi afición, de mi ciudad, celebraría dos ascensos y que tocaría el cielo en las Tendillas con nuestra bandera ondeando". Además, ser el décimo jugador con más partidos en la historia del Córdoba CF, lo que es "mucho más de lo que jamás soñé".

"Siempre que me enfundé la blanquiverde traté de darlo todo por ella, de representar este escudo y está ciudad como merecen", expuso un Javi Flores que también se acordó del tramo final de este pasada temporada en su escrito. "Que no dude nadie que en estos últimos cinco meses me he dejado la vida por cambiar el rumbo del equipo tanto dentro como fuera, pero no siempre poniendo todo de nuestra parte salen las cosas", apuntó.

También se acordó de Rafael Campanero por confiar en él y "representar al cordobesismo como nadie jamás"; de Quique Hernández, por darle "la oportunidad" de llegar al primer equipo; de Lucas Alcaraz, "por su confianza cuando posiblemente vivía mis peores momentos a nivel personal en el Córdoba CF; de Javi Moreno, por tratarlo y cuidarlo "como un hermano"; de Germán Crespo y su cuerpo técnico, por hacerle "disfrutar"; de Javier González Calvo, por su "trabajo, cercanía y amistad", y de Antonio Fernández Monterrubio, al que le desea "la mayor de las suertes".

Con gratitud hacia su familia y a compañeros, entrenadores y trabajadores del club, Javi Flores también agradeció a la afición porque siempre les llevará "en el corazón". "Nunca seré capaz de compatibilizar todo el cariño que me habéis mostrado a lo largo de todo este tiempo", señaló el de Fátima. Además, dejó su mensaje al cordobesismo: "Seguid apoyando al club, vuestro club, pase lo que pase porque el Córdoba CF somos nosotros".

"Aquí ponemos el punto y final a nuestra relación de diez años, en la que hemos pasado por todo tipo de adversidades de las cuales de todas hemos podido salir; todas nos han hecho más fuertes y nos han unido más si cabe. Todas con un denominador común: el Córdoba CF. Un cordobesista nunca se rinde", señaló Javi Flores para cerrar una etapa más de blanquiverde.