Javi Flores, el esperado regreso del hijo pródigo

Uno de los mayores talentos surgidos de la cantera del Córdoba en la última década fue sin duda Javi Flores. El genial mediapunta de Fátima regresará el sábado a El Arcángel, del que hace ya ocho temporadas que salió por la puerta de atrás. Y lo hará consolidado como hombre importante en el Elche, equipo en el que es titular y en el que está aportando, a su madurez, todo el talento que ya apuntaba en su etapa de blanquiverde, entidad en la que nunca llegó a explotar y de la que se marchó tras vivir algunos tragos ciertamente amargos, como foco de las críticas de la afición.

En los ocho años que lleva fuera del Córdoba, Flores se ha hecho todo un gran futbolista, aunque curiosamente nunca volvió a El Arcángel. Por unas cosas o por otras, aún no se ha producido el reencuentro entre el jugador y una afición que le idolatró y le castigó casi a partes iguales, con algunas pitadas que aún se recuerdan y que fueron especialmente sangrantes al tratarse de un hombre de la casa.

Durante algunos años, el cordobés de Fátima jugó en Segunda División B y no pudo coincidir con su equipo de formación, pero hasta en dos ocasiones se perdió la vuelta a Córdoba por diversos problemas físicos. Incluso esta temporada, cuando cordobesistas y franjiverdes quedaron emparejados en Copa del Rey, Javi Flores se perdió el duelo ante su club de origen, pues Pacheta decidió darle descanso.

El destino, caprichoso, ha estado a punto de jugarle otra mala pasada en esta ocasión, pues el jugador del Elche arrastras unas molestias que le hicieron ausentarse ayer del entrenamiento, si bien su presencia en el duelo del sábado parece asegurada. "Tuve un golpe en el partido y terminé bastante dolorido. Vamos a esperar que baje la inflamación. Espero entrenar mañana -por hoy- con normalidad. En el partido, me costaba apoyar. Ahora voy mejorando", explicó ayer en la sala de prensa del Martínez Valero.

Y es que el mediapunta es un hombre clave en los planes de su técnico, dentro de un equipo en el que tiene galones y se siente importante. Con todo, al de Fátima no le pesa reconocer que el del sábado "es un partido importante y especial para mí", al enfrentarse "al club donde me crié, en mi casa".

Un feudo siempre complicado

Flores, conocedor de la dificultad que entraña la visita a El Arcángel, avisó de que "vamos a un campo donde aprietan bastante hasta el final y se sienten bien", aunque no escondió que el Córdoba "fuera de casa, no ha puntuado mucho". En todo caso, el cordobés cree que "debemos hacer lo que hacemos en casa y la mayoría de los partidos fuera. Tener esa fuerza, llegar y presionar arriba. Mostrar esa personalidad para no salirnos de los partidos".

Sobre todo de un duelo entre dos rivales directos, algo que Javi Flores relativizó porque "los puntos valen todas las semanas igual", aunque "como es un rival que está abajo, podemos alargar la distancia", si bien tiene claro que "esto es una carrera de fondo que termina en junio".