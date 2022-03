Javi Flores y José Alonso, bajas seguras ante el San Roque de Lepe

El Córdoba CF está preparado para afrontar la vigesimosexta jornada del Grupo IV de Segunda RFEF en la que se enfrenta al San Roque de Lepe este sábado (El Arcángel, 19:00). Para este duelo, Germán Crespo no podrá contar con dos de sus jugadores principales de la plantilla. Uno es José Alonso, que lleva lesionado desde finales de enero y todavía está lejos de su recuperación, pero la gran ausencia será la de Javi Flores, que está aquejado de un hematoma en el sóleo.

El de Fátima no se ha entrenado en la Ciudad Deportiva durante toda la semana y, como confirmó el entrenador del Córdoba en la rueda de prensa previa al encuentro, al tener ese "posible golpe" en un "zona delicada", es mejor dejar que se recupere con tranquilidad. "En un 80 o 90% de probabilidad no estará ante el San Roque, porque tenemos tres partidos ahora muy importantes donde queremos que esté al 100% y evitar que la cosa sea más grave de lo que es ahora mismo", comentó el granadino sobre el capitán.

Con la baja asegurada de Javi Flores, que llevaba trece partidos consecutivos saliendo como titular, Germán Crespo deberá recurrir a las alternativas de Toni Arranz, Viedma o Julio Iglesias como acompañantes en el medio del campo de Álex Bernal, uno de los fijos en el esquema del técnico nazarí. Donde el entrenador puede que tenga que hacer variaciones es en el lateral zurdo, pues Germán Crespo advirtió que Ekaitz Jiménez, ya recuperado de sus molestias en el pubis, presenta ahora molestias en la rodilla derecha.

El vasco ya se tuvo que retirar en mitad del entrenamiento del pasado miércoles por esas incomodidad que encontró en su rodilla. Pese a que completó la semana de entrenamientos, su entrenador destacó que "no está al 100%" y que la alternativa a ocupar su posición podría ser la de Gudelj: "Es una de las posibilidades, porque cuando vino al club fue para cubrir el lateral izquierdo tras la baja de Meléndez", señaló el granadino, que ya lo colocó en esa posición en algunos ejercicios realizados en la Ciudad Deportiva, aunque podría recurrir a Tala o Manolillo desde el filial.

Sin embargo, las dudas no terminan aquí, porque Bernardo, que no estuvo disponible en los dos últimos partidos a causa de una lesión, ya se ejercitó esta semana con el grupo, aunque Germán Crespo indicó que tampoco "está al 100%". Algo similar le ocurre a Carlos Marín, que se tuvo que retirar del entrenamiento del pasado jueves por unas molestias que este viernes no las volvió a sentir, por lo que de su estado de forma dependerá que salga como titular ante el San Roque o juegue de inicio Felipe Ramos.