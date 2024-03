Iván Ania: "No nos podemos olvidar de que no vamos líderes"

El Córdoba CF sigue ampliando su buena dinámica tras su última victoria en El Arcángel ante el San Fernando (1-0) y se mantiene metido de lleno en la lucha por ascender de forma directa en el Grupo 2 de la Primera Federación. Y eso que, como señaló el propio Iván Ania en la rueda de prensa posterior al choque, no fue "el mejor partido" de los suyos, pero "lo importante" fue que sacaron los tres puntos ante los isleños y ya tienen "el play off casi asegurado".

El análisis de Iván Ania fue claro: "No fue nuestro mejor partido, evidentemente". Y es que el entrenador del Córdoba CF confesó que hubo un tramo de partido en la primera mitad en el que se le vio enfadado y "a punto de meter algún cambio" antes del descanso porque los suyos estaban cometiendo "muchas pérdidas" y el San Fernando les estaba haciendo "sufrir" en las transiciones.

"Tuvimos ocasiones para marcar y no lo hicimos. Ellos con su velocidad y con los cambios tenían la sensación de que nos podían hacer peligro porque no teníamos el partido cerrado. Quizás estábamos centrando demasiado y hoy era un partido más de entrar al área. Fue un alivio cuando el árbitro pitó el final", explicó el técnico asturiano, quien recalcó que "lo que queda de aquí al final va a ser todo muy disputado", además de que espera que "no haya la tensión que hubo en este partido" en las próximas jornadas.

Como señaló el asturiano, "con el marcador de 1-0 siempre te entra el miedo de que puedas perder lo que tienes ganado". De ahí que confesara que insistió a sus futbolistas en que debían "hacer el segundo gol", el cual estuvo en las botas de "Carracedo y de Calderón", como destacó el entrenador: "No fuimos capaces y llegas a los minutos finales sabiendo que no puedes tener el más mínimo error", añadió.

Iván Ania incluso habló del calor que se vivió en El Arcángel, algo poco habitual en sus discurso, pues comentó que "el jugador está más cansado" cuando hacen estas temperaturas y eso influyó en el juego de ambos. Además, el asturiano también explicó que Antonio Casas se cayó a última hora de la convocatoria por unas molestias que lo tuvieron "dos días sin entrenar" y que no quería "arriesgar".

Sobre Álvaro Leiva, a quien introdujo en el terreno de juego en el 84' tras varias jornadas sin participar, Ania aseguró que les va a dar "rendimiento" en el futuro, pero que lleva "una temporada y media jugando muy poco y necesita acumular minutos de entrenamiento y de partido": "Es un jugador capacitado para ser titular en este equipo y tanto el cuerpo técnico como los jugadores lo estamos apoyando", añadió sobre el extremo, quien vio una amarilla por encararse con un rival porque "consideró que era demasiado agresiva" la entrada que le hizo.

"No nos podemos olvidar de que nosotros no vamos líderes. Somos aspirantes, pero el que marca la pauta es el Castellón. Allí en el 90' la liga estaba medio sentenciada, pero fuimos capaces de darle la vuelta y entrar en la pelea. No podemos perder la realidad que es que vamos por detrás con tres puntos menos. Tenemos que jugar cada partido como si fuera el definitivo que te pueda dar opción a aspirar, o a sentenciar", precisó Ania sobre la situación actual de su equipo, quien debe darle "mucha importancia a los detalles" y jugar los partidos "lo más tranquilo posible y siendo lo más reconocible posible".

Y es que el entrenador del Córdoba CF incidió en que las dinámicas positivas de los suyos y del Málaga "marcan la pauta" y que son los demás quienes tienen que "ganar su partido y esperar" a lo que haga el Castellón: "Tenemos que tener una cosa clara, que cada jornada va a costar más ganar el partido porque en los diez últimos es donde todo se juega y normalmente se dan resultados que en otro tramos de la liga no suceden", concluyó el asturiano.