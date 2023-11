Iván Ania: "Estamos en un momento de la temporada en el que todo se nos está poniendo de cara"

El Córdoba CF no decepcionó en el vital encuentro ante el Antequera (3-0) y se llevó una victoria que lo asienta en el play off del Grupo 2 de la Primera Federación. Un triunfo vital para las aspiraciones de los blanquiverdes que, por supuesto, dejó muy "contento" a Iván Ania. Así lo reflejó en la sala de prensa posterior al encuentro, recordando que era "un partido muy difícil" porque los suyos venían de "jugar un partido en menos de 72 horas" (ante el Atlético Sanluqueño el pasado miércoles).

Y es que el Antequera, para colmo, llegaba a El Arcángel tras cuatro triunfos a domicilio seguidos. Excepcional dinámica en la que incidió el técnico del Córdoba CF señalando que el rival "llevaba muchas victorias seguidas por 0-1". Sin embargo, para Ania, el equipo "respondió muy bien" y fue "capaz de hacerle tres goles a un equipo que hasta ahora apenas había recibido" fuera de casa. "Hoy hemos sido justos vencedores", añadió el asturiano.

"Sacar nueve puntos de nueve era el objetivo que nos habíamos marcado, no iba a ser fácil. Estamos en un momento de la temporada en el que todo se nos está poniendo de cara con un efectividad altísima y un tanto por ciento de acierto muy alto. Hay que aprovecharlo para hacer el mayor número de puntos posibles", destacó Iván Ania tras una victoria que calificó como "un golpe de moral para la plantilla, el cuerpo técnico, el club y la afición".

Eso sí, entrando en la valoración de lo propuesto por ambos equipos sobre el terreno de juego, el técnico cordobesista se sinceró recalcando que "en el minuto dos hay una falta lateral que si la hubieran metido, el desarrollo del parido hubiese sido otro porque el rival en esas situaciones se maneja muy bien", en referencia a la oportunidad que tuvo el Antequera que atajó de maravilla Carlos Marín con una mano salvadora.

En la primera parte, para Ania el choque "estuvo muy igualado". La situación cambió en una segunda mitad en la que los suyos fueron "muy superiores, sobre todo en la presión alta", la cual que provocó que ellos "no fueran capaces de desarrollar su juego". Y eso que, como recordó el asturiano, en esta semana apenas han podido preparar el partido por la falta de días de entrenamiento: "Lo hemos preparado más desde el vídeo que desde el campo".

Es por eso que Ania confesó que el planteamiento de los suyos era "parecido al de Sanlúcar de Barrameda". Sin embargo, el resultado ante el Antequera fue mucho más amplio y la superioridad más clara que en tierras gaditanas: "El fútbol son estados de ánimo y ahora el de muchos jugadores es muy alto. Tenemos a muchos en su mejor versión y eso hace que den resultados. Tienen confianza en el grupo y se sienten superiores, eso se demuestra en los partidos".

"Nosotros tenemos que trabajar desde la humildad. Unos días lo haces mejor y otros peor, pero intentas tener una identidad y una idea clara de lo que queremos. Esta vez hicimos cosas que no hacemos habitualmente en cuanto a saber cerrarnos y a evitar hacer su juego", añadió Ania, quien tranquilizó al cordobesismo al confirmar que Calderón le pidió el cambio por molestias pero que no son "significativas" y que "no va a tener ningún problema" para entrenar la próxima semana.

El entrenador también habló sobre los Óscar Jiménez y Paco Fernández, que ante el Antequera debutaron con el primer equipo. Sobre el delantero, Ania insistió en que, con la lesión de Toril, van a tener que utilizarlo con frecuencia y que "será importante" que tenga dinámica del primer equipo. "Es un jugador que nos gusta con buen juego aéreo y juego de espaldas. Si tiene una en el área la va a meter", añadió sobre Óscar.

Sobre Paco Fernández, destacó que "se asocia muy bien", que lleva entrenando con el primer equipo "desde la pretemporada" y que es un jugador "con mucha calidad", pero que "no es fácil jugar en esa posición de mediapunta como Kike Márquez y Kuki Zalazar". Quien no sumó minutos fue Recio y el motivo de su ausencia fue debido a que Ania no consideró que hubiese que hacer el cambio de un jugador que les tiene "que aportar muchísimo desde la experiencia".

Por último, el técnico del Córdoba CF lamentó la amarilla mostrada a Albarrán, que se perderá el próximo choque liguero por acumulación: "Los árbitros tienen un criterio cuando el partido va 0-0 y otro cuando el equipo va ganando. A ellos les podrían haber sacado alguna amarilla que no sacó, pero esa la podría haber evitado (la de Albarrán). Por suerte tenemos a Iván Rodríguez ya recuperado y si no, estaría Vázquez. Cumplirá sanción, pero los que entren tienen que entrar con las máximas garantías, eso va en beneficio del equipo. Por suerte no tenemos a Calderón con sanción".