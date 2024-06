Iván Ania, tras la victoria del Córdoba CF: "Nos costó ser el equipo que somos por mérito del rival"

El Córdoba CF pasó la primera eliminatoria del play off de ascenso a la Segunda División tras vencer a la Ponferradina en El Arcángel (2-1). Los blanquiverdes cumplieron en su estadio en un encuentro que se sabía que iba a ser "muy complicado", o al menos así lo aseguró Iván Ania en la sala de prensa del feudo cordobesista, donde confesó que a los suyos les faltó "tener más el balón para controlar el partido" pese a que consiguieron "el objetivo de pasar la eliminatoria".

"Sabíamos que nos iban a apretar más alto, por eso pasamos a hacer el doble pivote con Diarra e Isma Ruiz para tener superioridad. El gol tan temprano nos empeoró. Cuando vas 0-0 en el marcador tiene más el balón, pero nos faltó el balón y controlar el partido. En la primera parte las tuvimos más y en la segunda estuvimos metidos en nuestro campo", comentó Ania como análisis del choque, señalando que hubo "una jugada clave que es el gol que le anulan a Kuki" con el que hubiesen tenido "un partido más plácido".

La autocrítica de Iván Ania

Los blanquiverdes superaron a la Ponferradina en ambos partidos. Eso sí, el asturiano admitió que hubo "momentos" en los que el cuadro castellanoleonés fue superior: "Nos costó ser el equipo que somos habitualmente por mérito del rival más que por demérito nuestro. Ellos venían sin nada que perder porque la eliminatoria estaba encarrilada de nuestro lado con el 0-1 en El Toralín", explicó el entrenador del CCF, quien destacó que "en muy pocos partidos" los suyos han cedido la posesión del balón.

¿Miedo por una posible prórroga? El entrenador cordobesista admitió que con el empate tuvo "ese miedo" a que otro gol los enviara a la prórroga. Sin embargo, hizo hincapié en que la Ponferradina "no tuvo muchas ocasiones". "Si te pones a mirar las ocasiones, no tuvieron tiros a portería apenas, así que no temí que tuviéramos que irnos a la prórroga", precisó Ania, quien aseguró que el penalti señalado sobre Simo fue porque "le pega un tortazo en la cara y es una agresión, el árbitro no ha influido en nada en esta eliminatoria", añadió.

"En la primera parte de allí fuimos muy superiores y tras el gol empezamos a tener miedo de perder el balón y hoy ha pasado igual. Ha sido una eliminatoria de alternativas en las que ninguno de los dos se ha impuesto totalmente. Ha habido momentos para los dos. Metimos en la primera parte tres centros buenísimo, para mi esa opinión no la contemplo", respondió el asturiano a las declaraciones de Juanfran, entrenador de la Ponferradina, que dijo anteriormente que los suyos fueron superiores.

Iván Ania ya piensa en el próximo rival del Córdoba, el Barça B. Un equipo que el asturiano lleva viendo "varios partidos" y que es "ADN Barça con un 4-3-3 con variantes". Sobre el filial culé también destacó que sus jugadores tienen "muy buen pie y mucho talento" y que son "gente joven muy dinámica", es decir, "un rival complicado".

Por último, el técnico del Córdoba CF admitió que no estuvo presente en el recibimiento de los miles de cordobesistas al equipo antes del partido porque suele llegar antes al estadio: "Me hubiera gustado vivirlo y verlo, pero no quiero cambiar mi rutina porque soy supersticioso", confesó, aunque admitió que a los jugadores les supuso "una responsabilidad saber que va a estar el campo lleno". De hecho, a la afición le agradeció su apoyo: "En los momentos en los que estábamos sufriendo nos ayudaron muchísimo con su aliento, esperamos devolverlo con el objetivo cumplido", concluyó.