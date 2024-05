Iván Ania, tras la victoria del Córdoba CF: "Estamos preparados para lo importante"

El Córdoba CF venció con contundencia al Atlético Sanluqueño (3-0) con una goleada que le asegura virtualmente la segunda plaza en el Grupo 2 de la Primera Federación a falta de dos jornadas para el final de la competición regular. Y es que, pese a que los gaditanos no opusieron mucha resistencia en El Arcángel, "era un partido más importante más allá del resultado", o al menos así lo catalogó Iván Ania en la sala de prensa tras el choque, asegurando que están "preparados para lo importante que es dentro de tres semanas".

"Veníamos de perder con un resultado muy contundente ante el colista, unas circunstancias a las que no estamos acostumbrados, así que durante la semana les hicimos ver a los jugadores que este partido era una final porque, si no eras capaz de ganar, le podías dar vida al Ibiza por esa segunda plaza que es muy importante para nosotros después de no haber podido ser primeros", comentó el entrenador del Córdoba CF, quien se mostró más contento de lo habitual tras la victoria ante "un equipo con muy buena propuesta combinativa".

Ante un Atlético Sanluqueño "contra el que, si no vas bien a la presión, te salen de ella", los blanquiverdes dieron con la tecla del triunfo más pronto de lo previsto: "Encontramos antes los goles que el juego y normalmente es al revés", comentó el asturiano, quien explicó que esos dos primeros goles marcados antes de los 20 minutos de encuentro dieron "tranquilidad" a los suyos "para manejar luego la segunda parte", aunque les faltó "hacer el tercer gol" tras haber "tenido ocasiones para hacerlo".

Fue ese penalti en el 82' lo que les dio el 3-0 y "la tranquilidad para manejar el final del partido plácidamente". Precisamente, el encargado de convertir la pena máxima fue un Kike Márquez al que pitaron cuando entró como sustituto a El Arcángel y, tras su gol, fue ovacionado. Sobre su situación, Ania precisó que "ha sido una semana difícil para todos, por la derrota y lo que sucedió tras el partido" en el que hubo un problema con los aficionados desplazados hasta Granada y los futbolistas.

"Cómo han celebrado los compañeros el gol con él demuestra la importancia que tiene en el equipo. Es nuestro capitán, un jugador muy importante y necesitamos esa unión de equipo y afición porque me gustaría ver el ambiente del partido que hubo ante el Málaga. Estoy seguro que el día del play off lo vamos a volver a vivir porque necesitamos de todos los jugadores y aficionados", reivindicó un Ania que añadió que "la gente está guardando energías para el play off" y que no se puede quejar de la masa social del CCF porque "si la peor entrada es de 9.000 aficionados, eso en otros sitios sería la mejor de la historia".

El entrenador del Córdoba CF también hizo hincapié en el desempeño futbolístico de un Alberto Toril que participó en los dos de los tres goles con una asistencia y un penalti provocado. "Está cada vez mejor y ha hecho muy buen partido. La asistencia es buenísima, le hacen penalti y en la primera parte incluso tuvo otra. Es un especialista de área y también puede hacerlo por fuera y eso nos da el respiro de jugar con él y quedársela. Tenemos dos delanteros muy buenos con características distintas, pero con competencia sana entre ellos", alabó Ania sobre sus delanteros.

El asturiano explicó que Carlos García, que se cayó de la convocatoria, no estuvo disponible porque se hizo daño en el tobillo, una lesión que no precisa gravedad, pues no jugó por precaución. Quien tuvo que retirarse del terreno de juego fue José Antonio Martínez por "una molestia en el cuádriceps". El central fue sustituido en el descanso "porque luego intentas aguantarlo y gastas una ventana de cambio". Antonio Casas, por último, tampoco disputó ningún minuto "por el golpe que se llevó en Granada, era mejor evitar que jugara".