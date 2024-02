Iván Ania, tras el triunfo del Córdoba CF en Linares: "Nos llevamos una victoria merecida"

El Córdoba CF se llevó tres puntos de oro en su visita a Linares (0-2) y sigue dando pasos de gigante en su lucha por el ascenso a la Segunda División. Los blanquiverdes, gracias a los tantos de Adilson en la primera parte y de Alberto Toril en la segunda, se llevaron el derbi andaluz ante un cuadro jienense que "está en una línea ascendente" y que puso "dificultades" al CCF para conseguir la victoria, o al menos así lo consideró Iván Ania en la rueda de prensa posterior al encuentro todavía en el estadio de Linarejos.

"El triunfo es positivo porque veníamos en busca de la victoria y lo conseguimos, aunque sabíamos de la dificultad que tenía el estadio donde hacía muchísimos años que el Córdoba no era capaz de ganar. Hicimos un buen partido, competimos muy bien y nos llevamos una victoria merecida", destacó el entrenador del Córdoba, que rompió con el maleficio cordobesista al ganar en Linarejos 36 años después de la última vez.

El Córdoba CF lo consiguió tras una primera parte en la que los blanquiverdes podrían "haberse ido con un marcador muchísimo más amplio" que les hubiese dado "mucha tranquilidad" para el resto del partido. Algo que lamentó el técnico asturiano, pues con ese 0-1 "al comienzo de la segunda parte, ellos (el Linares) fueron capaces de generar muchas situaciones de área a través de centros laterales", algo que les estaba haciendo daño a los visitantes "en el centro del campo".

De ahí que Ania decidiera "meter tres jugadores por dentro" justo después del segundo tanto de los blanquiverdes con el objetivo de "tener más el balón", "manejar mejor el partido" y conservar la ventaja. "Tuvimos para hacer el tercero en varias ocasiones, no lo hicimos y por eso estaba el marcador abierto porque, mientras no hagas ese tercero, ellos con un gol se metían en el partido", precisó el entrenador del Córdoba sobre esos minutos finales tan disputados, pero recordando que el cuadro local, "menos al principio de la segunda parte, no tuvo más ocasiones".

Ese centro del campo en la segunda parte lo formaron Diarra, Álex Sala y un Calderón que ocupó una posición jamás vista desde que viste la blanquiverde. Sin embargo, el asturiano aseguró que "no era una posición desconocida para él" y destacó que el lateral sevillano "estuvo muy bien, dando empaque y filtrando pases" desde el centro del campo cordobesista.

También hizo hincapié en el debut de Álvaro Leiva como jugador del Córdoba. El algecireño, que entró en el 74' Carracedo, todavía tiene "falta de ritmo de partidos que es lo importante por mucho que entrene", como señaló Iván Ania, aunque el asturiano confesó que esa "confianza" se la hubiese dado la ocasión que se cocinó y pasó rozando el palo largo en el tramo final. "El gol le hubiese dado mucha confianza, pero me quedo con el trabajo de todo el equipo apretando alto", añadió.

Además, el entrenador del Córdoba CF volvió a elogiar el partido de Mati como titular junto a Lapeña en el eje de la zaga. En palabras del asturiano, el defensa malagueño fue "posiblemente el mejor de la defensa" ante el Linares por "su oficio, porque no le quemó el balón y fue capaz de jugar al hombre libre y ganar casi todas las disputas".

"Si te dijera que me está sorprendiendo te mentiría porque lo veo muy maduro. Ojalá recuperar pronto a Martínez y a Carlos para tener a todos los centrales disponibles", comentó Ania, quien también zanjó toda posible polémica de este Linares - Córdoba CF explicando que "no hay falta" en la acción del segundo gol blanquiverde y que, si el gol anulado al Linares hubiese sido legal, igualmente "era el 2-1, por lo que el árbitro no ha influido en el resultado", concluyó.